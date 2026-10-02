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KAKVA VEČER!

Opatija vrvjela od poznatih lica! Danijela Gračan i mnogi drugi partijali uz Sandija, Alku...

Mnoga poznata lica okupila su se u četvrtak na Tropicana partyju u Opatiji. Pred publikom su nastupili Alka Vuica, Eni Jurišić, Josefina, Sandi Cenov, Nikolina Tomljanović, Šajeta, Tina Vukov, Marco Cuccurin i Infinity bend. Večer su dodatno rasplesali grupa Wanted i DJ Petko, dok je kroz program goste vodila Marija Mažar
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Opatija vrvjela od poznatih lica! Danijela Gračan i mnogi drugi partijali uz Sandija, Alku...
Povod za veliko okupljanje bila je 25. obljetnica Poliklinike Dentalsan, koja je tom prilikom najavila i otvaranje nove lokacije u Tramontana mallu. | Foto: Josip Čekada
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Povod za veliko okupljanje bila je 25. obljetnica Poliklinike Dentalsan, koja je tom prilikom najavila i otvaranje nove lokacije u Tramontana mallu. | Foto: Josip Čekada
Komentari 1

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