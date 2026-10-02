Opatija vrvjela od poznatih lica! Danijela Gračan i mnogi drugi partijali uz Sandija, Alku...

Mnoga poznata lica okupila su se u četvrtak na Tropicana partyju u Opatiji. Pred publikom su nastupili Alka Vuica, Eni Jurišić, Josefina, Sandi Cenov, Nikolina Tomljanović, Šajeta, Tina Vukov, Marco Cuccurin i Infinity bend. Večer su dodatno rasplesali grupa Wanted i DJ Petko, dok je kroz program goste vodila Marija Mažar
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Povod za veliko okupljanje bila je 25. obljetnica Poliklinike Dentalsan, koja je tom prilikom najavila i otvaranje nove lokacije u Tramontana mallu.
| Foto: Josip Čekada
Povod za veliko okupljanje bila je 25. obljetnica Poliklinike Dentalsan, koja je tom prilikom najavila i otvaranje nove lokacije u Tramontana mallu. |
Foto: Josip Čekada
Povod za veliko okupljanje bila je 25. obljetnica Poliklinike Dentalsan, koja je tom prilikom najavila i otvaranje nove lokacije u Tramontana mallu.
| Foto: Josip Čekada
Među uzvanicima su bili Danijela, Nenad i Ema Gračan, Mario i Sanja Zambelli, opatijski gradonačelnik Fernando Kirigin, Vjeko Ključarić, Phillip Kleva, Miss Universe Hrvatske Antea Mršić, Vladimir i Marija Kraljević, Ivana Delač, Slobodan Brezak, Irena Grdinić, Viktor Peršić, Petra Maroja, Hana Hadžiavdagić, Maja Uremović, Petra Meštrić i Juraj Zigman.
| Foto: Josip Čekada
Foto Josip Čekada
Foto Josip Čekada
Foto Josip Čekada
Foto Josip Čekada
Foto Josip Čekada
Foto Josip Čekada
Foto Josip Čekada
Foto Josip Čekada
Foto Josip Čekada
Foto Josip Čekada
Foto Josip Čekada
Foto Josip Čekada
Foto Josip Čekada
Foto Josip Čekada
Foto Josip Čekada
Foto Josip Čekada
Foto Josip Čekada
Foto Josip Čekada
Foto Josip Čekada
Foto Josip Čekada
Foto Josip Čekada
Foto Josip Čekada
Foto Josip Čekada
Foto Josip Čekada
Foto Josip Čekada