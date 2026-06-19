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U PRODUKCIJI HNK ZAGREB

Opera 'Tannhäuser' dostupna je gledateljima diljem svijeta

Piše Davor Lugarić,
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Opera 'Tannhäuser' dostupna je gledateljima diljem svijeta
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Foto: Luciano Peritore

Na platformi OperaVision od 19. lipnja do 19. prosinca 2026. godine

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Opera 'Tannhäuser' Richarda Wagnera u produkciji Hrvatskog narodnoga kazališta u Zagrebu, pod ravnanjem Srbe Dinića i u režiji Franka Van Laeckea, bit će dostupna međunarodnoj publici na platformi OperaVision od 19. lipnja do 19. prosinca 2026. godine. Djelo 'Tannhäuser' iz 1845. prijelazna je točka u stvaralaštvu Richarda Wagnera, između ranoromantičarskih utjecaja i glazbene drame njegova zrelog doba. Nadahnuće za vlastiti libreto Wagner pronalazi u legendama o srednjovjekovnim pjesnicima skladateljima. Rastrgan između duhovne i tjelesne ljubavi, protagonist opere, pjesnik Tannhäuser, napušta čulni svijet božice Venere.

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A Veneru, između ostalih, tumači Sofija Petrović.

- Veneru doživljavam kao izrazito slojevit i snažan lik. Ona nije samo simbol zavodljivosti nego i lik velike emocionalne gladi, potrebe za ljubavlju i posesivnosti. Upravo ta kombinacija snage i ranjivosti čini je iznimno izazovnom i uzbudljivom za interpretaciju - rekla nam je Sofija Petrović pa nastavila:

- Wagner traži apsolutnu koncentraciju, fizičku izdržljivost i veliku emocionalnu prisutnost. Njegova glazba ne dopušta površnost, morate biti potpuno uronjeni u svaki trenutak. Upravo zato je svaki susret s Wagnerovim repertoarom posebno iskustvo za izvođača.

Foto: Luciano Peritore

- Prikazivanje na platformi OperaVision predstavlja važan korak u međunarodnoj promociji umjetničkog rada HNK u Zagrebu te omogućuje publici diljem Europe i svijeta upoznavanje s ovom produkcijom. U projektu sudjeluju i mladi umjetnici HNK u Zagrebu, kojima OperaVision pruža priliku za međunarodnu vidljivost i predstavljanje umjetničkog rada širokoj publici - poručuju iz nacionalne kazališne kuće.

Platforma OperaVision djeluje u okviru najveće europske mreže opernih kuća i festivala Opera Europa, koja kontinuirano podupire dostupnost opere, međunarodnu suradnju i razvoj novih generacija opernih umjetnika. Projekt provode uz potporu programa Kreativna Europa Europske unije. 

Foto: Luciano Peritore

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