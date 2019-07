Operirao se 70 puta: 'Tijelo mi ne može izdržati više plastike'

Ovisnik o estetskim operacijama Rodrigo Alves (35) proslavio se kao 'ljudski Ken', a sad mu je dosta izgleda lutke. Na sebi je napravio više od 70 plastičnih operacija te, u odnosu na prije, izgleda neprepoznatljivo. Ipak, sad sve to želi odbaciti.

- Zvali su me 'ljudski Ken' i dobro su me za to plaćali. Zato sam stalno morao održavati takav stil. Kosa mi je morala biti do kraja izblajhana, bez izrasta, morao sam biti mršav i nositi raznobojna odijela kako bih opravdao očekivanja drugih. U posljednjih nekoliko mjeseci ne želim to više - kaže Rodrigo.

Foto: Instagram

Alves se 'bacio' na posao. U zadnje vrijeme rješava se svega što ga veže za 'ljudskog Kena'. Pustio je kosu i kako sam kaže, potpuna je suprotnost Kenu.

- Osjećam se izvrsno jer sam to konačno ja. Žao mi je što ću razočarati neke ljude, ali i ja sam čovjek i sve što želim je biti sretan - ispričao je Rodrigo.

Foto: Privatni albumI

Išao je na deset operacija nosa, face lift, implantate u stražnjici, odstranjivanje rebara, presađivanje kose... Zbog svih korekcija imao je ozbiljnih zdravstvenih problema.

Foto: Mimmo Carriero/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Zbog operacije nosa pojavila mu se gangrena, a jedno vrijeme nije mogao ni disati. Kad je ubrizgao gel u ruke kako bi izgledale mišićave, pokupio je bakteriju, ali se uspio izliječiti.

Foto: Instagram

Posljednjom operacijom popravljao je bradu.

- Nadam se da mi je to posljednja operacija jer moje tijelo to više ne može izdržati. Ali, morao sam na ovu jer sam imao infekciju. Kirurg je napravio izvrstan posao, brada mi je sad jako malena i u obliku slova 'V', apsolutno je savršena - rekao je Alves.

