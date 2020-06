Opet objavila fotke i obrušila se na penzića koji glasa za Škoru...

'Za dom-ovinski pokret glasujmo', nalijepio je stariji čovjek na leđa, a bivša voditeljica Pišek Ristović komentirala je kako je to isti aktivist kojeg je objavila i prošle godine...

<p>Nekadašnja voditeljica <strong>Nikolina Ristović Pišek</strong> (44) objavila je na društvenoj mreži još krajem 2019. godine, u vrijeme izbora predsjedničkih kandidata, fotografije starijeg gospodina iz zagrebačke mesnice koji je na jakni imao natpis 'Za Miroslava spremni', aludirajući na ustaški pozdrav...</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nikolina živi na relaciji Zagreb-Beograd</strong></p><p>Iako Nikolina tada nije otkrila kome će dati svoj glas, jasno je dala do znanja što misli o pjevaču i političaru <strong>Miroslavu Škori </strong>(57), kao i o njegovim pristašama. Nikolina je sada ponovno objavila dotičnog gospodina koji je s novim natpisom na jakni prošetao zagrebačkim naseljem Savica. </p><p>'Za dom-ovinski pokret glasujmo', nalijepio je stariji čovjek na leđa, a bivša voditeljica komentirala je kako je to isti aktivist.</p><p>- Strpljen, spašen? Revnosni građanin ništa ne prepušta slučaju - napisala je uz objavu fotografija. </p><p>Nikolina inače živi na relaciji Zagreb - Beograd, a ovih je dana putovala duž jadranske obale. </p><p>Prošle godine proslavila je šestu godišnjicu braka sa suprugom, srpskim povjesničarom umjetnosti i kolekcionarom umjetnina, <strong>Vidojem Ristovićem</strong> (40). Iako nisu baš politički aktivni, Nikolina s vremena na vrijeme voli komentirati 'goruće teme' pa je u svibnju rekla i stav o cijepljenju. </p><p>- Jedina stvar koje se moramo bojati je strah sam. 'Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less.' Ovo je rekla jedna Nobelovka. Dvostruka. Odazivala se na ime Marie Curie - započela je objavu Nikolina, pa nastavila:</p><p>- Vjerojatno bi u današnje vrijeme bila kamenovana zbog svojih dostignuća. Nema veze što bi bez nje oboljeli od karcinoma mogli odmah pozvati svećeničko lice i zatražiti posljednju pomast, a ukoliko slomite nogu bilo bi vam vjerojatno savjetovano da je odrežete da vam ne smeta. Ljudi, informirajte se. Živimo duže i kvalitetnije nego ikada u povijesti. A to nije zasluga molitve kao takve. Ili barem ne samo nje - zaključila je. </p>