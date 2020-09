U show doveo čovjeka koji se oženio konjem, žene si čupale kosu, a na tome vrtio milijune

'Jerry Springer Show' je voditelja Jerryja Springera pretvorio u milijardera. Milijunsku publiku privukla je već prva emsija najavnom špicom kojom se upozoravalo gledatelje da u emisiji može biti golotinje i nasilja

<p>I hrvatska publika imala je prilike pratiti američke televizijske trendove raznih talk showova, ali i onih eksplicitnijih. Upravo jedan od takvih bio je “Jerry Springer Show”. Hrvatska publika u kasnovečernjem terminu mogla je pratiti najkontroverzniji tabloidni show na svijetu koji je istodobno šokirao, nervirao, ali i držao pred malim ekranima. Barem one koji su imali volje i želje gledati <strong>Springera</strong> u akciji. Svojedobno je kontroverzni voditelj priznao kako se baš i ne ponosi showom koji ga je proslavio.</p><p>- Emisija je glupa, zabavna je, ali glupa. Ja ne znam unaprijed te priče, meni samo daju imena ljudi na karticama i onda saznajem o čemu je riječ - rekao je.</p><p>Prva epizoda showa, koji je voditelja <strong>Jerryja Springera</strong> pretvorio u milijardera, emitirana je u Americi 30. rujna 1991. godine. Milijunsku publiku privukla je već najavnom špicom kojom se upozoravalo gledatelje da u emisiji može biti golotinje, nasilja ili drugog eksplicitnog sadržaja neprimjerenog mlađim uzrastima. Emisija bi počela skandiranjem Jerryjeva imena, Springer bi zatim u nekoliko rečenica prepričao neki problem i pozvao prvoga gosta. On bi ispričao svoju situaciju, a zatim bi u studio ušla suprotna strana i počela bi žestoka svađa, a najčešće tučnjava. Žene bi jedna drugoj čupale kosu, skidale perike, bacale ih u gledalište, muškarci bi saznali da već godinama žive u braku s muškarcem, žene bi saznale da im muževi imaju dugogodišnje ljubavnice ili da ih žene varaju s njihovim ocem ili bratom. Zahtjevnija publika nije željela ni čuti za ovu emisiju. Crvenjeli su se pred svojim ekranima umjesto onih koji bi gostovali u showu Jerryja Springera, ali kad je jednom novinar pitao slavnog voditelja zašto je odabrao ovakav format emisije u kojoj su gosti 'nedovoljno sofisticirani', Springer mu je odgovorio:</p><p>- Kako to mislite 'nedovoljno sofisticirani'? Nije li to elitistički? Pa to je sve Amerika!</p><p>Ušutkao je kritičare i nastavio prikazivati nove epizode koje su skandalizirale javnost. Koliko god neki smatrali Springera običnim eksploatatorom tuđe nesreće, ovaj show nije bio jednodimenzionalan. U trenutku kad su konzervativci u Americi najglasnije protestirali protiv sklapanja istospolnih brakova i tražili njihovu zabranu uz uvredljivu usporedbu da, ako se to dopusti, sljedeće su brakovi sa životinjama, Springer je u emisiji pokazao upravo to. U show je doveo čovjeka koji je toliko volio svoga konja da se za njega oženio. U emisiji je kratko objasnio:</p><p>- Mislim da ljudima treba dopustiti sve što ih čini sretnima. Doduše, sve dok time ne ugrožavaju tuđu slobodu, zdravlje i život.</p><p>- To je kao da tvrdite da je hladnjak kriv što ste debeli. E, pa nije! - rekla je jedna obožavateljica Jerryja Springera.</p><p>No medijski stručnjaci, psiholozi i sociolozi ipak su žestoko kritizirali Springerov show. Tvrdili su da manipulira ljudskim osjećajima, da dovodi medijski nevješte ljude u nepredvidive situacije u kojima se osjećaju nesigurno i reagiraju instinktivno, ne kontrolirajući postupke.</p><p>- To su situacije u kojima ljudi koji nikad nisu bili izloženi javnosti, hodaju po tankom rubu između slave i javnog sramoćenja. Ovakve tabloidne emisije stvaraju opasno okruženje, a negativni osjećaji i agresija mogu se vrlo lako preliti i izvan studija, negdje gdje neće biti plaćenih redara da razdvajaju zaraćene strane. Nadam se da smo s ovim dotaknuli dno, a ako nismo, tim gore po naše društvo, govorili su.</p><p>Drugi su, pak, tvrdili da je show samo odraz stanja u društvu i pokazuje na što su sve spremne produkcijske kuće kako bi se izborile za gledanost, pa tako i za novac:</p><p>- Pa zar nismo 90-ih svjedočili pravoj sapunici u stvarnom životu? Zar nije američki predsjednik <strong>Bill Clinton</strong> prevario vlastitu suprugu s mladom pripravnicom u Ovalnom uredu? Nismo li gledali uživo kako <strong>OJ Simpson</strong> bježi pred policijom nakon što je osumnjičen da je dvostruki ubojica, a svejedno su ga ljudi putem ispraćali kao veliku zvijezdu - podsjetio je medijski stručnjak <strong>Robert Lichter</strong>, direktor Centra za medije i odnose s javnošću. Ali i napominje:</p><p>- Znate, ima jako puno stvari koje su etički i moralno loše, koje su grozne, ali još nisu nelegalne jer, ako ih proglasite ilegalnima, stvari će postati puno gore - upozorio je.</p><p>I doista, "Jerry Springer Show", unatoč brojnim kritikama, emitirao se sve do 2018. godine, dakle 27 godina. Dapače, voditelj je 2010. godine počeo s još jednim showom - "Baggage" u kojem bi se dva muškarca natjecala za naklonost iste djevojke. Svaki od njih trebao je proniknuti u slabosti suparnika, a slavni voditelj je rekao:</p><p>- To je lako probavljiva zabava u kojoj može uživati cijela obitelj. Važno je da natjecatelji imaju 'oštre zube' kojima će ujedati protivnika, da imaju borbeni duh i da su spremni riskirati kako bi ostvarili spoj sa željenom djevojkom. Ipak, "Baggage" se nikad nije ni približno proslavio kao originalni Springerov show. U Americi je prikazano 300 epizoda, a prodali su licenciju u Australiju i Veliku Britaniju. No i Springerov život bio bi publici prilično zanimljiv da ga je kojim slučajem i sam bio gost u jednom takvom showu.</p><p>Jerry Springer rođen je kao Gerald Norman Springer u stanici londonske podzemne željeznice Highgate 1944. godine, kad je metro služio kao sklonište od njemačkog bombardiranja. Nakon što je s roditeljima 1949. emigrirao u Ameriku, tamo je stekao titulu doktora pravnih znanosti. Pokušao se kandidirati na izborima kao demokrat, ali nije uspio ući u Kongres. Zaposlio se u odvjetničkom uredu, a onda je čak i postao gradski vijećnik u Cincinnatiju, ali je morao dati ostavku kad se saznalo da je tražio usluge od prostitutke u salonu za masažu u koji je upala policija i pronašla ček s njegovim imenom i potpisom. Priznao je sve i javnost mu je oprostila, pa je 1975. godinu dana bio gradonačelnik Cincinnatija. Sedam godina kasnije kandidirao se za guvernera Ohioa, a u kampanji se na televiziji reklamirao upravo parodijom na taj ček kojim je platio prostitutku.</p><p>- Ne bojim se istine, čak i ako boli, rekao je i na toj premisi stvorio jedan od najdugovječnijih i najskandaloznijih showova u povijesti televizije.</p><p>Ni njegov show nije prošao bez tragedije. U srpnju 2000. ugostio je <strong>Nancy Campbell-Panitz</strong> koja je znala da ju bivši suprug <strong>Ralph </strong>vara s ljubavnicom Eleanor. Progonila ih je i uhodila, uvjerena da će joj se suprug vratiti. Noć prije showa čak su proveli zajedno. Ali u emisiji je prikazana kao napasna stalkerica. Dapače, Ralph i Eleanor su inzistirali da ih ostavi na miru i rekli joj da će se uskoro vjenčati. Najavila je da će se i dalje boriti za supruga i samo tri sata nakon showa pronađena je nasmrt pretučena. Bilo je to samo godinu dana nakon što je, tri dana nakon gostovanja u showu <strong>Jenny Jones</strong>, <strong>Jonathan Schmitz</strong> ubio <strong>Scotta Amedura</strong>. I ovaj put sinovi <strong>Nancy Campbell-Panitz</strong> podnijeli su tužbu protiv producenata Jerry Springer Showa, ali kao ni Scottova obitelj, ni oni nisu dobili tužbu.</p><p>U Hrvatskoj, srećom, nikad nije otkupljena licencija za ovakvu emisiju, ali smo zato gledali "Big Brother", "Farmu", "Mijenjam ženu" ili "Ljubav je na selu" koji, srećom, nikad nisu imali kobne posljedice.</p>