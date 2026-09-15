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DODJELA EMMYJA

Oprostili se od Dolly, Catherine O'Hare i Hayden Panettiere, no jedno su važno ime izostavili...

Piše 24sata,
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Oprostili se od Dolly, Catherine O'Hare i Hayden Panettiere, no jedno su važno ime izostavili...
Foto: Mario Anzuoni
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Osim slavlja pobjednika, ceremonija je bila prožeta i dubokim emocijama, posebice tijekom segmenta "In Memoriam". Posebne počasti odane su nedavno preminulim ikonama.

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Ovogodišnja, 78. po redu dodjela nagrada Emmy, održana u Peacock Theateru u Los Angelesu, protekla je u znaku dominacije streaming servisa Apple TV+ i HBO Max. Večer su obilježili trijumf horor komedije "Widow's Bay" i drame "The Pitt", ali i dirljivi trenuci u kojima se televizijska zajednica oprostila od nekih od svojih najvećih imena. 

The 78th Primetime Emmy Awards in Los Angeles
Foto: Mario Anzuoni

Osim slavlja pobjednika, ceremonija je bila prožeta i dubokim emocijama, posebice tijekom segmenta "In Memoriam". Posebne počasti odane su nedavno preminulim ikonama. Glumci Macaulay Culkin, Dan Levy i Annie Murphy dirljivim su se riječima oprostili od svoje televizijske majke, Catherine O'Hare. 

- Poput dobre majke, pojavila bi se uvijek kad bi ju zamolio jer je takva bila Catherine. To je radila – bila je tu. I ovo je najbolje što večeras možemo učiniti za nju, biti ovdje zbog nje. Možda me je zaboravila...dva puta, ali mi ćemo nju uvijek pamtiti - kazao je Culkin referirajući se na film 'Sam u kući', dok se borio suspregnuti suze, javlja PageSix. 

The 78th Primetime Emmy Awards in Los Angeles
Foto: Mario Anzuoni

Sally Field i Reba McEntire oživjele su uspomenu na legendarnu Dolly Parton, a McEntire je izvela njezinu pjesmu "Appalachian Memories".

78. DODJELA NAGRADA Svi pobjednici Emmyja 2026.
Svi pobjednici Emmyja 2026.

Tijekom središnjeg dijela segmenta, kantautor Noah Kahan izveo je klasik Simona & Garfunkela "Bridge Over Troubled Water", dok su se na ekranu izmjenjivala lica preminulih televizijskih djelatnika, među kojima su bili James Van Der Beek, Hayden Panettiere, Eric Dane, Tim Curry, Sam Neill, Diane Ladd, Isiah Whitlock Jr., Vincent Pastore i redatelj James Burrows.

Ipak, kao i svake godine, neki su izostanci izazvali reakcije, a najviše se spominjao izostanak akcijske zvijezde Chucka Norrisa te Nicholasa Brendona iz serije "Buffy, ubojica vampira".

*uz korištenje AI-ja

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