Optužila Jennifer Aniston da ju je ponizila na setu: 'Poklonila mi je 18+ igračku pred svima...'

Redateljica Penelope Spheeris (80) tvrdi da joj je Jennifer Aniston 2011. na snimanju filma 'Five' darovala seksualnu igračku ukrašenu imitacijama dragulja. Spheeris je u podcastu The Moynihan Report rekla da je dar otvorila pred cijelom filmskom ekipom te da je taj čin doživjela kao pokušaj ponižavanja.

- Bio je to vibrator s kamenčićima, koji se nije mogao ni upotrijebiti - rekla je Penelope Spheeris u podcastu The Moynihan Report.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Redateljica je ispričala da joj je pomoćnik na kraju snimanja rekao da sjedne na stolicu. Okupila se ekipa, a producent je donio darovnu kutiju. Spheeris je, kako kaže, isprva pomislila da je riječ o lijepoj gesti, no u kutiji ju je dočekala seksualna igračka.

- U kutiji je bio prokleti vibrator, pred cijelom ekipom. Trebala sam otvoriti vibrator pred svima? - rekla je Spheeris.

Spheeris nije izravno tvrdila da je Aniston osobno uručila dar. Navela je da joj ga je donio producent, ali vjeruje da je glumica odabrala kutiju jer ju je poslije vidjela s istom vrstom ambalaže. Kad su 2012. bile nominirane za nagradu Udruženja američkih redatelja, Aniston je, prema Spheeris, donijela sličnu kutiju i rekla da je dar namijenjen producentici Marti Kauffman.

Foto: Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire

- To je bila ista kutija. Iste darovne kutije koristila je Jennifer Aniston - rekla je Spheeris.

Film 'Five' sastoji se od pet kratkih filmova o utjecaju raka dojke. Uz Aniston i Spheeris, pojedine su priče režirale Alicia Keys, Demi Moore i Patty Jenkins. Aniston je 2011. za časopis Glamour rekla da projekt želi učiniti informativnim, ali ne i pretjerano nametljivim.

*uz korištenje AI-ja