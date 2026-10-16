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NA SNIMANJU FILMA 'FIVE'

Optužila Jennifer Aniston da ju je ponizila na setu: 'Poklonila mi je 18+ igračku pred svima...'

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 1 min
Optužila Jennifer Aniston da ju je ponizila na setu: 'Poklonila mi je 18+ igračku pred svima...'
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Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
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Penelope Spheeris kaže da je dar dobila na snimanju filma 'Five' 2011. godine te da ju je glumica time navodno htjela poniziti pred ekipom

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Redateljica Penelope Spheeris (80) tvrdi da joj je Jennifer Aniston 2011. na snimanju filma 'Five' darovala seksualnu igračku ukrašenu imitacijama dragulja. Spheeris je u podcastu The Moynihan Report rekla da je dar otvorila pred cijelom filmskom ekipom te da je taj čin doživjela kao pokušaj ponižavanja.

- Bio je to vibrator s kamenčićima, koji se nije mogao ni upotrijebiti - rekla je Penelope Spheeris u podcastu The Moynihan Report.

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Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Redateljica je ispričala da joj je pomoćnik na kraju snimanja rekao da sjedne na stolicu. Okupila se ekipa, a producent je donio darovnu kutiju. Spheeris je, kako kaže, isprva pomislila da je riječ o lijepoj gesti, no u kutiji ju je dočekala seksualna igračka.

- U kutiji je bio prokleti vibrator, pred cijelom ekipom. Trebala sam otvoriti vibrator pred svima? - rekla je Spheeris.

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Spheeris nije izravno tvrdila da je Aniston osobno uručila dar. Navela je da joj ga je donio producent, ali vjeruje da je glumica odabrala kutiju jer ju je poslije vidjela s istom vrstom ambalaže. Kad su 2012. bile nominirane za nagradu Udruženja američkih redatelja, Aniston je, prema Spheeris, donijela sličnu kutiju i rekla da je dar namijenjen producentici Marti Kauffman.

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Foto: Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire

- To je bila ista kutija. Iste darovne kutije koristila je Jennifer Aniston - rekla je Spheeris.

Film 'Five' sastoji se od pet kratkih filmova o utjecaju raka dojke. Uz Aniston i Spheeris, pojedine su priče režirale Alicia Keys, Demi Moore i Patty Jenkins. Aniston je 2011. za časopis Glamour rekla da projekt želi učiniti informativnim, ali ne i pretjerano nametljivim. 

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