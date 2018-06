Organizirao je orgije u dvorcu, a uzbuđivali su ga 'vjetrovi'

Zadovoljstvo se uvijek postiže putem boli, tvrdio je pisac Donatien Alphonse François poznatiji kao Marquis de Sade koji se rodio 2. lipnja 1740. u Parizu. Francuz je proveo većinu života po zatvorima i ludnicama, a njegovi romani sadrže detaljne opise seksa i iživljavanja nad obitelji i prostitutkama.

FAKULTET GA ZAINTERESIRAO ZA NASILJE

Bio je jedino dijete koje je preživjelo njegovim roditeljima, a odgojio ga je ujak jer ga je otac napustio kao i majka koja je otišla u samostan nakon odlaska muža. Odgojile su ga sluge i postao je buntovno i razmaženo dijete s teškom naravi. Marquis je studirao na isusovačkom fakultetu u Parizu gdje je trpio teško tjelesno kažnjavanje uključujući udaranje bičem zbog čega je ostatak života bio opsjednut nasiljem.

Foto: Wikimedia

Pisac je s 14 godina otišao u elitnu, vojničku akademiju i sudjelovao u Sedmogodišnjem ratu, a kada se vratio upoznao je bogatu djevojku kojoj je otac bio sudac. No otac je Marquisu rekao da se mora oženiti starijom kćeri Renée-Pélagie de Montreuil dok je mlađu mogao 'zaboraviti'. Supružnici su dobili dva sina i kćer, a pisac je uskoro sagradio privatno kazalište u njihovom dvorcu u Provansi.

MUČIO PROSJAKINJU

- Seks je važan kao i hrana i piće te trebamo dopustiti svom apetitu za njega da bude zadovoljen s malim ograničenjem ili lažnom skromnošću - isticao je Marquis. U svome se dvorcu zabavljao s mladim prostitutkama, a u seks je uključio i vjerske predmete poput križa. Imao je aferu sa supruginom sestrom Anne-Prospère koja je došla živjeti k njima.

Foto: Wikipedia

Prostitutke su se požalile na piščevo ponašanje zbog čega ga je počela nadzirati policija i radila je detaljne izvještaje o njegovom ponašanju. Marquis je često završavao u zatvoru radi bogohuljenja i sodomije tijekom seksa. Prvi veći skandal se zbio 1768. kada je piscu prišla udovica Rose Keller i tražila milostinju, a on je ponudio da može raditi za njega i zaraditi. Žena je razumjela da joj nudi posao kućepaziteljice te kada je došla u njegovu kuću porezao ju je i polio vrućim voskom po njezinim svježim ranama.

Marquisova obitelj joj je platila da šuti o tom incidentu, no počele su kružiti glasine i to je za njih postala javna sramota. Isplivali su detalji napada na Rose te kako joj je strgao odjeću, bacio ju na krevet i svezao ju licem prema dolje. Nakon toga ju je bičevao i na rane lijevao vosak i doživio orgazam. Nakon toga užasnutoj ženi dao je hranu i novac.

Foto: Calimero Sport

Kada ga je odbila, de Sade ju je zaključao u svoju sobu. Nakon nekog vremena uspjela je pobjeći te ga je prijavila policiji. Istražitelji na njoj nisu pronašli puknutu kožu i Marquis je ispričao kako joj je nanio mast na ozljede. Pisac je završio na četiri mjeseca u zatvor, a iz zatvora ga je spasila njegova supruga, koja mu nije ništa zamjerala, uz pomoć kralja.

UZBUĐIVALI GA VJETROVI

No tu nije bio kraj Marquisovim skandalima te je 1722. organizirao orgije u svom dvorcu u kojima su s njime sudjelovale četiri prostitutke i sluga. Pisac je bičevao jednu od žena koja je za to vrijeme rukom zadovoljavala njegovog slugu, a nakon toga se seksao s prostitutkom. Usto je imao analni seks sa slugom i činio je sodomiju nad jednom od prostitutki dok je ona oralno zadovoljavala njegovog slugu.

Foto: Wikimedia

Marquis je ženama prije seksa naređivao da jedu velike količine seksa kako bi imale vjetrove dok se seksaju. To je uz nasilje, bila jedna od stvari koje su ga uzbuđivale. Prostitutke su često imale zdravstvenih smetnji kada su bile s njime te su ga prijavljivale za pokušaj ubojstva. Otkrile su policiji sve detalje orgija s piscem pa je morao pobjeći u inozemstvo kako bi izbjegao probleme sa zakonom.

Izvan Francuske su s njime otputovali sluga koji je sudjelovao u 'igricama' te Anne, sestra njegove supruge. No njegova žena ga je i dalje voljela i branila dok je punica koja mu je ranije pomagala zbog kćeri bila bijesna. Uspjela ga je smjestiti u zatvor, ali on je našao način za bijeg. Podmitio je čuvare i izašavši na slobodu skrivao se po zapadnoj Europi. Konačno se 1774. vratio supruzi i to su proslavili orgijama.

Foto: Wikimedia

SA SUPRUGOM SODOMIZIRAO DJEVOJČICE

Par je kao sluškinje zaposlio nekoliko 14-godišnjih djevojčica koje su odlučili pretvoriti u svoje seksualno roblje. Maloljetnice su zarobljavali na oko mjesec dana i tijekom tog vremena prisiljavali su ih na sodomiju, masturbaciju, felacio, bičevanje i vezanje lancima. Roditelji su tražili svoju djecu, a uskoro su informacije o tim grozotama došle do policije. Marquis je skrivao djevojčice te je neke čak ubio, kako su tvrdili svjedoci. Policija je konačno došla u njegov dvorac kako bi saznala što se događa, no pisac je pobjegao.

Foto: Wikimedia

Odmalena razmažen i privilegiran, Francuz je vjerovao da može činiti što god želi i kako nikada neće snositi kaznu za to. Kralj Luj XVI. je čuvši kakve je strahote počinio naredio da se Marquisa odmah smjesti u zatvor na neodređeno razdoblje. Umjesto da mu to bude kazna, de Sade je dobio spisateljsku inspiraciju. Napisao je svoja najpoznatija djela '120 dana Sodome' , 'Nova Justina' i 'Filozofija u budoaru'. U njima je govorio o uživanju u zlu, perverziji, morbidnosti, ubijanju, klanju i besramnim seksualnim činovima te je sve detaljno opisao. Zbog toga je navukao bijes javnosti i njegova djela su proglašavana sotonskima i narod ih je spaljivao na lomačama. Kasnije su knjige analizirali filozofi i psihijatri kako bi shvatili o kakvom se čovjeku radilo i na koji način je vidio slobodu.

U VEZI S 13-GODIŠNJAKINJOM

Uspio je izaći iz zatvora nakon pada tvrđave Bastille 1789., no nakon toga je završio u ludnici. Kasnije je postao sudac, supruga ga je odlučila ostaviti, a spasio je svoje punicu i punca od odrubljivanja glave. Napoleon ga je dao uhititi 1801., ali odvjetnici su ga spasili i opet je dobio boravak u ludnici umjesto zatvora. Tamo se dobro snašao te je s pacijentima i osobljem napravio predstave od svojih djela.

Foto: Calimero Sport

Prije smrti bio je u ljubavnoj vezi s 13-godišnjom Madeleine LeClerc te je napisao još dva djela koje je smatrao vrhuncem svog stvaralaštva. No njih nikad nitko nije pročitao jer je Marquisov najstariji sin spalio rukopise. Pisac je umro 1814. godine, a pokopali su ga na njegovom imanju kraj Epernona. Lubanja mu je kasnije ekshumirana zbog frenoloških ispitivanja. Frenologija je teorija koja tvrdi da se na temelju oblika i veličine glave mogu izvući znanstveni zaključci o njezinu karakteru i umu.