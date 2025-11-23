Orkestar '100 romskih violina' 6. prosinca u dvorani Lisinski

Malo je glazbenih priča koje su nastale iz tuge, a prerasle u svjetski fenomen. Ideja za Budimpeštanskiromski simfonijski orkestar, poznat kao 'Orkestar 100 violina', rođena je 1984. godine, na pogrebu slavnog mađarskog primáša Sándora Járóke starijeg.

Tog dana, stotine romskih glazbenika iz svih krajeva Mađarske okupile su se da mu odaju posljednju počast. Nad grobom 'kralja primáša', spontano su zasvirali zajedno, i iz tog emotivnog trenutka zajedništva nastala je ideja da se osnuje orkestar koji će očuvati duh romske glazbene tradicije.

Godinu dana kasnije, 1985. godine, vizionar László Berki i njegovi suradnici osnovali su orkestar koji će postati simbol romske umjetničke duše i kulturnog nasljeđa Mađarske. Danas, gotovo četiri desetljeća kasnije, 'Orkestar 100 violina' i dalje putuje svijetom, donoseći publici glazbu koja nadilazi granice jezika, nacija i stilova.

Foto: PROMO

A sada - stižu i u Zagreb! Publika će 6. prosinca u Lisinskom imati priliku uživo doživjeti magiju stotinu glazbenika na sceni. Ovaj ansambl okuplja više od stotinu romskih glazbenika - violinista, čelista, kontrabasista i majstora cimbala. Njihov repertoar obuhvaća širok spektar: od klasičnih dijela Franza Liszta i Johannesa Brahmsa, preko tradicionalnih ciganskih čardiša, do popularnih melodija i filmske glazbe.

'Orkestar 100 violina' nastupao je u više od 50 zemalja svijeta, pred kraljevima, predsjednicima i publikom koja broji tisuće ljudi. Njihovi koncerti su poznati po snažnim emocijama, virtuoznosti i energiji. Zanimljivo je da je orkestar uvršten i u Guinnessovu knjigu rekorda kao najveći ansambl violina na svijetu.

Ulaznice su prodaji putem sustava Lisinski.hr.