NOVI PRIORITETI

Orlando Bloom nakon prekida s Katy Perry poručio: 'Tražim partnericu sa stilom i novcem'

Piše Marinela Mesar,
Tokyo Comic Con 2019 in Chiba | Foto: Kento Nara/DPA/PIXSELL

Šest mjeseci nakon prekida sa slavnom pjevačicom glumac je iskreno progovorio o svojim prioritetima. Otkrio je i što danas traži u novoj partnerici te kako se nosi s velikim životnim promjenama...

Nakon dugogodišnje veze s Katy Perry, koja je često privlačila pozornost javnosti, Orlando Bloom sada okreće novu stranicu. Glumac se posljednjih mjeseci povukao u mirniji ritam, ali je nedavno, kroz ležernu objavu na društvenim mrežama, dao naslutiti kako danas gleda na ljubav. Naime, Orlando je u TikTok videu za The People Gallery odgovarao je brza pitanja, a jedno od njih glasilo je bi li radije imao partnericu sa stilom ili s novcem, pri čemu je odgovor u potpunosti iznenadio. 

- Oboje - našalio se Bloom.

@thepeoplegallery Street Style with Orlando Bloom #newyorkstreetstyle #orlandobloom #ootd #prada #thepeoplegallery ♬ original sound - The People Gallery

- Moram odabrati jedno od toga - nadovezao se Orlando, dajući do znanja da danas zna što želi, ali i da ne gubi smisao za humor. 

Priznao je i da mu je razdoblje nakon prekida donijelo i vrijeme za osobnu refleksiju. U istom razgovoru podijelio je savjet svima koji prolaze kroz emotivno zahtjevne faze, istaknuvši važnost kretanja, rutine i fokusiranja na vlastito tijelo i svakodnevne aktivnosti.

Iako ni Bloom ni Perry nisu javno ulazili u detalje razloga prekida, pjevačica je u novoj pjesmi 'Bandaids' dala naslutiti kako je emocionalno doživjela kraj njihove veze.

- Navikla sam da me iznevjeravaš / Nema smisla pokušavati slati cvijeće sada - pjeva Perry, dodajući: 'Govorim si da ćeš se promijeniti, ali nećeš / Flasteri preko slomljenog srca.' 

No, unatoč svemu, glumac je ranije naglasio da između njih nema zle krvi te da su oboje potpuno posvećeni zajedničkom roditeljstvu. Usto, u rujnu je u emisiji 'Today' rekao istaknuo je i kako mi je posao pomogao da zadrži ravnotežu i optimizam te da je zahvalan na svemu što ima. 

- Odlično sam. Tako sam zahvalan. Imamo prekrasnu kćer. -prokomentirao je Bloom tada. 

Foto: PIXSELL/kolaz

