Ornela: 'Kolinda mi je rekla da se javim ako zatrebam pomoć'

Ulozi se i ovaj put jako posvetila. Osim što ističe kako su joj u radu pomogli autori Boris Svrtan i Tarik Filipović, ujedno redatelj, te glumačka ekipa s 'puno utakmica u nogama', oni za ulogu Kolinde nisu bili jedini

<p>Mjeseci rada utkani su u praizvedbu predstave zagrebačkoga kazališta Kerempuh “Predsjednici&ca; (Pretposljednja večera)”. Tematika vrlo aktualna, <strong>Kolinda Grabar Kitarović </strong>na večeru zove <strong>Ivu Josipovića</strong>, <strong>Stipu Mesića</strong>, <strong>Franju Tuđmana </strong>i <strong>Josipa Broza Tita </strong>kako bi pronašli recept za spas zabrinjavajuće Hrvatske.</p><p>Uloga bivše predsjednice, koja je okupila ostatak predsjednika, dopala je <strong>Ornelu Višticu </strong>(31).</p><p>- Rad je bio zahtjevan i predan, a ‘izvezen’ do krajnjih detalja. Uložili smo stvarno veliki trud, tako da sam sad smirena - rekla nam je glumica.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Ornela Vištica</b></p><p>Kako je sama rekla, ulozi se i ovaj put jako posvetila. Osim što ističe kako su joj u radu pomogli autori Boris Svrtan i Tarik Filipović, ujedno redatelj, te glumačka ekipa s “puno utakmica u nogama”, oni za ulogu Kolinde nisu bili jedini.</p><p>- Pogledala sam jako puno videomaterijala, pročitala puno tekstova. A pomogli su i suradnici gospođe Grabar Kitarović - otkrila nam je Ornela pa nastavila:</p><p>- Lijepo je što se i ona sama ponudila za pomoć, ako trebam bilo kakav savjet ili pomoć oko lika i predstave. Rekla je da joj se slobodno javim. I jesam, bila je jako srdačna i duhovita.</p><p>Predstava je nastala u ovim novim okolnostima izazvanim pandemijom. No ansambl se nije predao. Nekoliko dana prije “karantene” odigrali su “Gruntovčane”, a čim su okolnosti dopustile, počeli su raditi na novim projektima.</p><p>- Tarik i Svrtan zaslužni su za tekst, imamo, naravno, zadatke u prostoru, ali pazili smo uvijek na sve. Probe su bez obzira na sve bile lijepe jer su prošle u kulturnom tonu, a bilo je užitak ovo stvarati - smatra Ornela.</p><p>Po generalnim probama i pričama sa samim akterima, smijeha ima od početka do kraja predstave. Navodno su svoj dolazak najavili i neki od aktera., odnosno baš “domaćica” večere, Kolinda Grabar Kitarović, Stipe Mesić, a Ivo Josipović ispričao se poslovnim putovanjem, ali je ujedno najavio dolazak na neku od budućih izvedbi “Predsjednici&ca; (Pretposljednja večera)”. Njihove reakcije tek se očekuju...</p><p>- Ne znam tko se sve najavio, ali bilo bi mi zaista drago da dođu vidjeti i oni ovu predstavu. Pa i aktualni predsjednik Zoran Milanović, za nekoliko godina i on može biti u predstavi rekla je Ornela.</p>