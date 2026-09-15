Osam odličnih pozornica je pokazalo zašto glazbeni svijet sve ozbiljnije računa na Šibenik

Šibenik je proteklog vikenda ponovno bio najvažnija luka europske glazbene scene. Četvrto izdanje glazbenog showcase festivala i konferencije SHIP okupilo je dosad najjaču međunarodnu postavu: pedeset izvođača preuzelo je osam pozornica, a oko stotinu govornika konferencijski program – pred publikom brojnijom nego ikad.

Koliko se toga promijenilo od prve SHIP-ove plovidbe najbolje pokazuje ovogodišnji popis putnika. BBC Radio 6 Music, Billboard UK, NME, KEXP, Netflix, Beggars Group, ESNS i WOMEX samo su neka od velikih imena čiji su predstavnici stigli u Šibenik, dok je na open call za showcase program pristiglo rekordnih 1.487 prijava iz 76 zemalja.

Nova glazba na horizontu

Pedeset odabranih izvođača donijelo je presjek nove domaće, regionalne i međunarodne scene, a preporuke za ono što vrijedi čuti brzo su putovale između festivalskih lokacija. Već prve večeri norveški Sūn Byrd i njujorška umjetnica s berlinskom adresom Sorvina osvojili su publiku različitim čitanjima soula i R&B-a, dok je portugalska MAQUINA. eksplozivnom kombinacijom noisea i elektronike pokazala zašto se o tom portugalskom trojcu posljednjih godina toliko govori.

U nastavku festivala ABOP je svojim organskim raveom digao cijelu Tvrđavu sv. Mihovila na noge, a Sara Renar sugestivnim nastupom pokazala snagu domaćeg autorskog izraza. Švedska je Fauna nordijskim folklorom, psihodelijom i tranceom uvukla publiku u svoj plesni ritual, dok su među najvećim iznenađenjima ovogodišnjeg programa bili poljski Immortal Onion sa svojim spojem jazza, elektronike i instrumentalne virtuoznosti te belgijski Wet Enough!? s eksplozivnom mješavinom jazza, funka i elektronike.

Foto: Valerio Baranović

No na showcase festivalu reakcija publike nije jedino mjerilo uspješnog koncerta. U publici su ljudi koji novu glazbu traže profesionalno, a ono što čuju u Šibeniku može svoj put nastaviti daleko izvan festivalskih pozornica.

- Mislim da sam otkrila neke od svojih omiljenih bendova za koje prije nisam ni čula, upravo tako što sam ih vidjela uživo - otkrila je Emily Pilbeam s BBC Radio 6 Musica.

U potrazi za novim talentima u Šibenik je stigla i Tatiana Lehocka iz SHARPE festivala:

- Kao bookerica, prvenstveno pokušavam otkriti izvođače koji bi u budućnosti mogli nastupiti na našem festivalu, pa se stvarno veselim otkrivanju novih izvođača koji nastupaju ovdje, bilo iz Hrvatske ili iz inozemstva.

Glazbena industrija za istim stolom

Dok su se navečer nova imena izmjenjivala na pozornicama, danju su za istim stolom sjedili ljudi koji odlučuju što će se sljedeće slušati, gledati i bookirati. Thomas Smith iz Billboarda UK, Rhian Daly iz NME-a, Alan Pedder iz The Needle Dropa i Jamie Muir iz Dorka činili su dosad najsnažniju medijsku postavu SHIP-a.

Mediji su pritom bili tek dio priče. Oko stotinu govornika otvorilo je pitanja o kojima danas ovisi budućnost glazbe: tko od nje stvarno zarađuje, kako se dijeli novac od streaminga, što AI znači za autore i njihova prava, gdje izvođači mogu pronaći nove izvore prihoda i zašto industrija izgrađena na strasti svoje ljude tako često dovodi do burn-outa.

Koliko se različitih puteva danas može otvoriti jednoj pjesmi dobro zna Thomas Golubić, glazbeni supervizor četiri puta nominiran za Emmy, poznat po radu na serijama Breaking Bad, Better Call Saul i Six Feet Under, koji je o glazbi za film i televiziju govorio na SHIP-u.

- Ovdje susrećete mnogo zanimljivih ljudi iz iste industrije, ali i glazbu koju inače možda ne biste slušali. Često je prvi put čujete upravo uživo, a onda možete pronaći načine da te nove boje dodate svojoj paleti i iskoristite ih u budućim projektima - rekao je Golubić.

Koncentracija različitih glasova na jednom mjestu impresionirala je i Nicka Yulea iz AEPO-ARTIS-a, krovne europske organizacije koja zastupa prava više od 650.000 izvođača:

- Ovdje susrećete toliko različitih ljudi iz različitih područja i od njih mnogo naučite. Samo boraveći ovdje naučio sam toliko toga što drugdje ne bih imao priliku saznati. Ovo je zaista sjajna konferencija.

„Croatia on the Move“ iz Šibenika krenula prema svijetu

Jedan od najopipljivijih rezultata takvog povezivanja premijerno je predstavljen u Kući umjetnosti Arsen. „Croatia on the Move“, dvostruki LP u izdanju Ureda za izvoz glazbe Hrvatska, donosi 23 hrvatska izvođača po izboru Kevina Colea, dugogodišnjeg urednika i DJ-a KEXP-a.

Foto: Milan Šabić/Promo

- Već sam puštao nekoliko hrvatskih izvođača u svojoj emisiji, a ovaj mi je projekt omogućio da puno dublje zaronim u živu suvremenu hrvatsku glazbenu scenu. Ona je toliko bogata da bi za sve sjajne izvođače i bendove trebao barem jedan ili dva box-seta, ali dao sam sve od sebe da na ovom dvostrukom albumu pokažem raznolikost njezina zvuka - rekao je Cole.

Hrvatska je time postala prva zemlja koja je kroz svoj nacionalni ured za izvoz glazbe lansirala ovakav format, a prvi primjerci ploča iz Arsena su otišli u torbama međunarodnih delegata prema radijskim postajama, redakcijama, festivalima i izdavačima.

Zvuk mahovine i pozornica koja plovi

SHIP ove godine nije rastao samo brojem koncerata i gostiju. Glazba se susrela s filmom, suvremenom umjetnošću, knjigama i fotografijom, a neki od najupečatljivijih festivalskih trenutaka dogodili su se upravo izvan klasičnog showcase formata.

LHD je u Kući umjetnosti Arsen izveo autorsku glazbu uz projekciju Birtije Joze Ivakića iz 1929. godine, jednog od najstarijih sačuvanih hrvatskih igranih filmova. Francuski umjetnik Hugo Baranger u Galeriji Matija predstavio je Where 2+2=5, instalaciju u kojoj bioelektrična aktivnost mahovine postaje zvuk i susreće se s analognim sintesajzerima i šahom.

Boris Jokić predstavio je 60 otkucaja: Glazbena lektira, Kornel Šeper monografiju Mance: Tajna starog hrasta, a prvih pola stoljeća KSET-a obilježeno je retrospektivnom fotografskom izložbom KSET50.

Foto: Filip Kovačević

Najneobičnija pozornica ipak je isplovila sa šibenske rive. IDEM je Potopi ovaj brod odsvirao pred stotinu ljudi na palubi, uz Šibenik kao kulisu s mora. Bio je to jedan od prizora po kojima će se pamtiti četvrti SHIP.

Od rive i mora, preko Arsena i Azimuta do Tvrđave sv. Mihovila i Tunela, program se tako zajedno s publikom, izvođačima i gostima selio gradskim ulicama i prostorima, još jednom pokazujući koliko je Šibenik upisan u identitet SHIP-a.

Usidreni na europskoj mapi

Šibenik je ostao njegova matična luka, ali SHIP-ove koordinate odavno sežu daleko izvan nje. Ono što je prije četiri godine počelo kao pokušaj približavanja hrvatske scene međunarodnoj glazbenoj industriji danas je čvrsto upisano u kalendar europskih showcase festivala.

- SHIP je u četiri izdanja prerastao naša očekivanja, ali njegov uspjeh ne mjerimo samo brojkama. Od početka smo gradili festival na kojem međunarodna glazbena industrija nije odvojena od scene koju je došla upoznati. Ta blizina i neposrednost postale su zaštitni znak SHIP-a, ali imaju i vrlo konkretan rezultat: poznanstva brzo prerastaju u razgovore, a razgovori u konkretne dogovore. SHIP je dokaz da i mala glazbena scena može postati relevantna međunarodnoj glazbenoj industriji. On više nije samo mjesto s kojeg domaća glazba izlazi prema svijetu, već mjesto na koje svijet dolazi po novu glazbu - zaključuju organizatori iz Ureda za izvoz glazbe Hrvatska.

SHIP organiziraju Ured za izvoz glazbe Hrvatska/We Move Music Croatia (HUZIP, HGU, HUIG, HUOKU) u suradnji s Javnom ustanovom u kulturi Tvrđava kulture Šibenik, uz podršku Ministarstva kulture i medija RH, Grada Šibenika, Hrvatske turističke zajednice, HDS ZAMP-a, Turističke zajednice grada Šibenika i Turističke zajednice Šibensko-kninske županije.