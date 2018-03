Oscari: Mirren 'drma' po tekili, a Lawrence preskače sjedišta

Ovogodišnja jubilarna 90. dodjela Oscara prošla je, kao i prijašnje, u znaku dobre zezancije glumaca u backstageu te njihovih fanova na društvenim mrežama.

POGLEDAJTE VIDEO SPECIJAL:

[video: 1198899 / ]

Glumica Greta Gerwig (34) kratila je vrijeme do glavne ceremonije, radeći selfije s redateljima Stevenom Spielbergom (71) i Guillermom del Torom (53) u backstageu.

“Guys, let’s take a selfie!”- Steven Spielberg to Greta Gerwig and Guillermo del Toro. #OscarsLunch pic.twitter.com/2KCgA6a1pA — Rebecca Keegan (@ThatRebecca) February 5, 2018

Oskarovka Helen Mirren (72) popila je za opuštanje, kako se šuška, čašicu tekile.

Helen Mirren takes a shot of tequila on the #Oscars carpet https://t.co/2xFYHDkscT pic.twitter.com/zTH83fxLov — Variety (@Variety) March 5, 2018

Mirren je zatim zaplesala u backstageu i nasmijala prisutne kolege.

Jennifer Lawrence (27) često 'krade' pažnju na Oscarima. Osim što je dva puta pala, dok se 2013. penjala stepenicama na pozornicu kako bi pokupila zlatni kipić i 2014. kada je zakoračila na crveni tepih, sada je sve nasmijala neuobičajenim poziranjem.

Prošetala je bez pratnje u zlatnoj Dior haljini i raširila ruke dok su je svi oduševljeno fotografirali.

Jennifer je kasnije preskakala sjedišta, držeći čašu šampanjca i haljinu kako se opet ne bi spotaknula i pala.

Glumicu Taraji P. Henson (47) fanovi su zezali zbog 'opasne' ekspresije lica dok je davala izjavu na crvenom tepihu.

- Znate što? Svemir ima svoj način da se pobrine za ljude koji čine dobro - rekla je i 'ušla u anale'.

Whoever made this gif is doing the Lord's work. #Oscars pic.twitter.com/hcB0HXfLtG — Betches (@betchesluvthis) March 5, 2018

Glumicu Lupitu Nyong'o (35) gledatelji su zezali da se obukla tako da izgleda kao zlatni kipić Oscara. Na sebi je imala zlatnu Versace haljinu.

S obzirom da se mnogi sjećaju prošlogodišnjeg gafa s dodjele Oscara kada je Warren Beatty (80) nagradu dodijelio pogrešnom filmu, društvenim mrežama 'kruži' zezancija da se sada imena kategorija vide čak iz Svemira.

To avoid mistakes this year, the category names are now printed so large they can be seen from space. #Oscars pic.twitter.com/6QA973BkJm — Joseph Scrimshaw (@JosephScrimshaw) March 5, 2018

Font slova na ovogodišnjim kuvertama, kako kažu, veći je nego ikada.

Meryl Streep (68) ove je godine dovikivala dobitnicima Oscara kao i prijašnjih.

Trostruku oskarovku fanovi su zezali da u crvenoj Christian Dior haljini i s punđom i naočalama neodoljivo podsjeća na Kumu vilu iz crtića Shreka.

Komičarka Tiffany Haddish (38) dobitnike je došla najaviti u kućnim šlapama.

Tiffany Haddish wearing furry slippers on the #Oscars stage is the greatest pic.twitter.com/WMpQU9NZP2 — Marlow Stern (@MarlowNYC) March 5, 2018

Glumica Viola Davis (52) toliko je jako pljeskala, da joj je skoro skliznula naramenica ružičaste Michael Kors haljine.

Tema: FILM