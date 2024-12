Osječka dizajnerica 'ukrala je' srce hajdukovca Anthonyja Kalika: 'Ja sam mu najveći fan'

Točno 602 minute trebale su Anthonyju Kaliku (26) u nedjelju da zabije prvi ovosezonski gol za Hajduk. Australski Hrvat, koji je trpio velike kritike navijača proteklih tjedana zbog nekih promašaja i loših reakcija u igri, a trener Gennaro Gattuso uporno mu je vjerovao i ostavljao ga u početnoj postavi na neprirodnoj poziciji lijevog krila, odužio mu se golom u pobjedi 'bilih' protiv Šibenika 4-0.

Osim na nogometnom terenu, Kaliku ide i na ljubavnom planu. Početkom godine doznalo se da ljubi osječku dizajnericu Ivonu Glavaš, koja je nedavno proslavila deset godina svog brenda Anovi.

Foto: Instagram

Njihova veza postala je javna početkom godine, a prije toga 'odala' ih je Iris Livaja, supruga hajdukovca Marka Livaje. Ona je za doček 2024. godine snimila Ivonu i Anthonyja te uz njihova imena stavila emotikon srca i opis 'pričaš bez veze', što je mnoge tada uvjerilo da su glasine istinite.

- Imamo zajedničke prijatelje i poznajemo se već dulje, ali spojio nas je zapravo jedan projekt kroz koji smo se bolje upoznali. Osvojio me upornošću, odgovornošću i pažljivošću. Nikada ne govori puno, ali uvijek na sve misli - rekla je Glavaš ovog ljeta za Story.

Foto: Instagram

Priznala je tad i da do veze s Anthonyjem nije pratila nogomet.

- Iako nastojim ne imati predrasude u životu, imala sam ih kada je riječ o nogometašima, i to mi je bilo jedno veliko ne. Nikada nisam pratila nogomet niti me to zanimalo, a sada svoje obaveze prilagođavam njegovim utakmicama tako da mogu ići na svaku. Mislim da sam mu i najveći obožavatelj i najveći kritičar pa se često zna šaliti da mu je bilo draže dok nisam znala ništa o nogometu - zaključila je.

Foto: Instagram