Oskarovac Charlie Kaufman je dobio Počasno srce Sarajeva

Dobitnik Počasnog Srca Sarajeva 29. Sarajevo Film Festivala je američki scenarist, redatelj i producent, dobitnik Oscara Charlie Kaufman, a priznanje će mu biti dodijeljeno za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti.

U sklopu festivalskog programa Open Air bit će upriličena projekcija Oscarom nagrađenog filma 'Adaptacija' Spikea Jonzea, za koji Kaufman potpisuje scenarij, a u kojem su uloge ostvarili Nicolas Cage, Meryl Streep, Chris Cooper, Tilda Swinton i Jay Tavare.

- Radujemo se što ćemo ponovo, nakon 15 godina, na Sarajevo Film Festivalu ugostiti jednog od najznačajnijih svjetskih scenarista i redatelja i odati mu priznanje za njegov rad i posvećenost filmskoj umjetnosti. Charlie Kaufman je po svemu poseban filmaš čiji nas filmovi s puno humora potiču na ozbiljno razmišljanje o ljudskom postojanju - izjavio je direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović.

Foto: Emma McIntyre

Sarajevo Film Festival Kaufmana je ugostio u svom 14. izdanju te festivalskoj publici 2008. godine predstavio njegov redateljski debi 'Synedoche, New York'.

Scenaristička karijera Charlieja Kaufmana započela je na kultnom klasičnom sitcomu 'Get a Life' iz ranih 1990-ih, a najveći dio 1990-ih proveo je radeći komedije i skečeve na televiziji prije nego što je prešao u filmsku industriju. Za svoj revolucionarni scenarij iz 1999. godine 'Biti John Malkovich', nominiran je za nagradu Američkog udruženja pisaca, Oscara i Zlatni globus te osvojio nagradu Independent Spirit za najbolji prvi filmski scenarij.

Kaufmanov scenarij iz 2001. godine, 'Human Nature', predstavlja početak zajedničkog rada s nadrealističkim redateljem Michelom Gondryjem.

Kaufman je 2002. godine napisao scenarije za dvije visoko cijenjene filmske adaptacije: 'Confessions of a Dangerous Mind', zasnovan na istoimenoj neautoriziranoj autobiografiji Chucka Barrisa, i za meta-komediju 'Adaptacija', koja govori o Kaufmanovim vlastitim borbama sa scenarijem za filmsku adaptaciju hvaljenog romana 'The Orchid Thief' Susan Orlean. 'Adaptacija' je Kaufmanu donijela drugu nagradu Američkog udruženja pisaca i drugog Oscara.

Foto: Camilla Morandi/Venezia 2015

Drugi put surađuje s Michelom Gondryjem na filmu 'Eternal Sunshine of the Spotless Mind' iz 2004. godine, za koji je Kaufman ponovo dobio nagradu Američkog udruženja pisaca i Oscara za najbolji originalni scenarij. Godine 2008. dobio je drugu nagradu Independent Spirit, ovaj put za režiju postmoderne psihološke drame 'Synedoche, New York'.

Osvojio je priznanje i za režiju stop-motion animiranog filma za odrasle 'Anomalisa', koji je nominiran za najbolji animirani film za nagrade Oscar, Zlatni globus i Annie. Njegov najnoviji dugometražni igrani film je nadrealistični triler iz 2020. godine 'I'm Thinking of Ending Things', zasnovan na romanu Iaina Reida. Godine 2020. objavio je i svoj prvi roman 'Antkind'.

Charlie Kaufman je istinski vizionar, a njegovo filmsko naslijeđe je neosporno obzirom na to da je film 'Biti John Malkovich' uvršten na 74. mjesto WGA-ove liste 101 najbolji scenarij svih vremena, a filmovi 'Adaptacija' i 'Eternal Sunshine of the Spotless Mind' nalaze se na WGA-ovoj listi 101 najbolji scenarij 21. stoljeća.