Oskarovka Jane Fonda (85) je snimila tri filma dok je bila na pauzi od kemoterapije...

Oskarovka i glumica Jane Fonda (85) u nedavnom intervjuu za The Hollywood Reporter otkrila je kako je snimila tri filma unatoč bolesti koju ima, Ne-Hodgkinov limfom ili rak krvi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Prošle godine sredinom studenog glumica je primila posljednju kemoterapiju, a trenutačno se rak nalazi u remisiji. Jane je bolest spriječila u obavljanju svakodnevnih aktivnosti te je počela koristiti dizalo u domu iako je prije uvijek išla stepenicama.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

- Stvarno me jako pogodilo. Ponekad bi mi jednostavno potpuno nestalo energije. Inače mogu držati sklek i po nekoliko minuta. Kad sam bila na kemoterapiji, nakon 30 sekundi bih se srušila - rekla je glumica.

Foto: JACOVIDES-BORDE-MOREAU/PIXSELL

Jane igra u tri filma koja će izaći u sljedeća četiri mjeseca. Ona želi da starije žene na televiziji dobiju zanimljivije uloge te da budu zastupljenije.

Jedan od filmova u kojem glumi je i '80 for Brady', sportska komedija u kojoj Jane i kolegica Lily Tomlin (83) glume 80-godišnje navijačice koje pokušavaju doći na Super Bowl.

Jane glumi i u filmu 'Moving On', to je drama s elementima komedije u kojoj je Jane zajedno s Tomlin protiv udovca njihove nedavno preminule prijateljice.

Također izlazi i film 'Book Club: The Next Chapter', to je nastavak komedije iz 2018. godine, a Fonda glumi sa Diane Keaton (77), Candice Bergen (76) i Mary Steenburgen (69).

Jane je izjavila da nikada do sada nije snimila tri filma u jednoj godini te da je poprilično sretna zbog toga.

Najčitaniji članci