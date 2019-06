Oskarovka otvoreno govorila o traumi: 'Silovana sam sa 16'

Američka glumica Mira Sorvino (51) ovog je tjedna govorila na konferenciji s aktivistima pokreta Time's Up, kako bi dali zakonsku podršku inicijativi za bolju zaštitu žrtava silovanja, seksualnog napada i seksualnog uznemiravanja.

Foto: Dave Starbuck/DPA/PIXSELL

U aferi vezanoj uz filmskog producenta Harveyja Weinsteina (67) bila je jedna od prvih žrtava koje su istupile i javno ga optužile za seksualno uznemiravanje, a drugi put je opisala kako ju je kao 16-godišnjakinju na audiciji za ulogu u filmu uznemiravao casting direktor.

Powerful testimony from @MiraSorvino today. There are many reasons why a survivor may wait to come forward. Year after year, NY’s statute of limitations for 2nd & 3rd degree rape - among the shortest in the U.S. - keeps these survivors from justice. We need the #NYSafetyAgenda. pic.twitter.com/C9epAJ6pWq