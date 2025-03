Član poznatog zagrebačkog benda: 'Ne mogu živjeti samo od ovoga, sviram još s drugima'

Zagrebački bend Kensington Lima bio je prvi gost nove sezone emisije Top Music Desk na TOP RADIJU, koju vodi i uređuje Gina Damjanović. U studiju su se ovom prilikom pojavili osnivač benda i glazbenik Josip Radić te kantautorica Lovorka Sršen, koji su kroz razgovor i izvedbu uživo predstavili glazbu benda te podijelili svoje priče i razmišljanja.

Izveli su pjesmu "One More" s prvog albuma "May" iz 2018. godine, a Josip je objasnio: "Ova pjesma zapravo i pristaje najviše u ovu varijantu jer je ona i kao demo započela u ovako akustično i dvoglasno. Kad već nismo na TikToku baš jaki, onda se držimo tog našeg dvoglasnog pjevanja, a kad je full bend onda je čak i troglasno."

Foto: Gordan Svilar/TOP RADIO

Lovorka se prisjetila kako je započela suradnja s Josipom: "Upoznali smo se prije skoro 20 godina. Slavili smo Novu godinu skupa i tad sam prvi put vidjela čovjeka džuboksa uživo. Bili smo svi oduševljeni kako zna odsvirati koju god pjesmu netko spomene, otpjevati sve glasove simultano i tu smo prvi put zapravo pjevali skupa. I onda smo se za vrijeme studiranja nastavili viđati, družiti i pjevati. Zatim se dogodio moment kad me Josip nazvao i pitao hoću li pjevati s njim u cover bendu. Meni je bilo kao da su me Rolling Stonesi zvali!'"

Josip, koji je aktivan u brojnim glazbenim projektima poput Valentina Boškovića, Buđenja, Pavela i Beatles Revival Banda, opisao je Kensington Lima kao njegov mali OPG. Govoreći o pisanju pjesama za različite projekte, Josip je objasnio: "Kad napravim neku ideju, odmah u prvoj fazi skužim je li pjesma za nešto moje ili previše podsjeća na nešto drugo ili je tekst zapravo za nekog drugoga. Postoje pjesme koje netko drugi može bolje iznijeti i nemam problem s tim. Tako sam napisao pjesmu za Yayu iz Jinxa. Poslao sam joj mail – 'Dobar dan, ja sam taj i taj, evo u prilogu MP3, ako ste za, super.' Bilo je vrijeme korone, pa su valjda svi pristajali na svakakve budalaštine – i eto, uspjelo je!"

Foto: Gordan Svilar/TOP RADIO

Lovorka je dodala anegdotu o njihovim ranim danima: "Bend u kojem smo prvi put pjevali zvao se Yo Soy Tu Madre, svirali smo kod Davora Radolfija u kafiću i nekad u tom periodu Josip je došao s pjesmom 'One More', koju smo tada pjevali u sklopu našeg repertoara. Kad je snimao album, pozvao me da pjevam i tad još nije bilo ideje o bendu, ali je bend bio formiran za promociju. I evo, ostala sam u bendu."

Lovorka dugi niz godina radi u glazbi i kulturi, izvršna je direktorica Zagrebačkog festivala. Na pitanje kako vidi budućnost hrvatske glazbene scene, Lovorka je komentirala: "Mislim da ima puno glazbe općenito. Puno ljudi ima priliku snimiti glazbu, više ti nije potreban studio nego sve možeš napraviti doma u prilično dobroj kvaliteti. Tržište je zasićeno izvođačima koji su i dobri, ali se teško probijaju kroz medije da bi došli do nekakve publike. Nisam sigurna uopće kako sada rasplesti tu cijelu situaciju, ali je jako, jako puno kreative."

Foto: Gordan Svilar/TOP RADIO

"Bitno je u konačnici da znaš u kojoj ligi igraš kao glazbenik i kome se obraćaš. Ja ne mogu biti frustriran jer se moje pjesme ne vrte ili ne sviram u nekim arenama jer sam svjestan onoga što radim i svjestan sam dosega svega toga. Jako sam zadovoljan što imam priliku to raditi, ne mogu živjeti isključivo od pjesama i benda Kensington Lima, zato još radim i sviram s drugima. Onaj koji uspije u životu živjeti od svog glazbenog rada, ima veliku privilegiju. Ja stremim ka tome i da se to dogodi i meni, to bih smatrao uspjehom", dodao je Josip za TOP RADIO.

A kakva publika prati Kensington Limu?

"Naši koncerti su mali, ali publika je angažirana. To su ljudi koji kupe album kada izađe i javljaju dojmove o pjesmama, a neki potegnu i par stotina kilometara da dođu na koncert. Na zadnjem koncertu u Vintageu imali smo dosta nepoznatih lica, što znači da se publika širi. Ali svaki put na kraju večeri svi se upoznamo."

Foto: Gordan Svilar/TOP RADIO

Zaključili su emisiju najavom četvrtog albuma i premijernom izvedbom singla "Heart for Your Lover", a Gina je dodala: "Nadam se da će se Kensington Lima naći na vašoj playlisti!"