Osnovao je veliki bend te se umalo predozirao, a onda je napravio zaokret u karijeri

Trent Reznor ime je koje u glazbenom svijetu istovremeno izaziva strahopoštovanje i divljenje. Kao jedini mozak iza kultnog projekta Nine Inch Nails, definirao je zvuk čitave jedne generacije, prožet bijesom, tjeskobom i sirovom ranjivošću. No, čovjek koji je nekoć bio sinonim za autodestrukciju i mračnu poetiku danas je cijenjeni holivudski skladatelj, dvostruki dobitnik Oscara, suprug i otac petero djece. Njegov put od blatnjavog nastupa na Woodstocku '94 do crvenog tepiha Dolby Theatrea jedna je od najfascinantnijih transformacija u povijesti moderne glazbe.

Počeci u provinciji

Michael Trent Reznor rođen je 1965. godine u ruralnoj Pennsylvaniji. Odrastao je u malom mjestu Mercer, gdje ga je nakon razvoda roditelja odgajala baka. Glazba je od malih nogu bila njegov bijeg iz izolacije američke provincije. S 12 godina počeo je svirati klavir, a u srednjoj školi bio je aktivan u orkestru i kazalištu, glumeći Judu u mjuziklu "Isus Krist Superstar". Nakon samo jedne godine studija računalnog inženjerstva, odustao je i preselio se u Cleveland kako bi slijedio glazbenu karijeru.

Tamo je radio kao pomoćni inženjer i domar u studiju Right Track. Vlasnik studija, Bart Koster, dopustio mu je da besplatno snima vlastite demo snimke tijekom noći. Inspiriran Princeom, Reznor je sam svirao gotovo sve instrumente. Ti su demo uradci postali temelj prvog albuma Nine Inch Nailsa, "Pretty Hate Machine". Iako isprva nije postigao velik komercijalni uspjeh, album je stvorio kultnu sljedbu i postavio temelje za ono što je slijedilo.

Silazna spirala i vrhunac slave

Pravi proboj dogodio se s mini-albumom "Broken" i remek-djelom "The Downward Spiral". Potonji je snimljen u unajmljenoj vili na Beverly Hillsu, na adresi 10050 Cielo Drive, zloglasnoj po tome što je u njoj Charles Manson sa svojim sljedbenicima ubio glumicu Sharon Tate. Reznor je ondje postavio studio koji je nazvao "Le Pig", aludirajući na riječ koju su ubojice ispisale krvlju na ulaznim vratima. Album je bio konceptualno putovanje u samouništenje, prepuno brutalne iskrenosti i zvučnih eksperimenata. Debitirao je na drugom mjestu Billboardove ljestvice, a Nine Inch Nails su postali globalni fenomen, dodatno cementiran legendarnim, blatom natopljenim nastupom na festivalu Woodstock '94.

No, slava je imala svoju cijenu. Reznor, koji se već osjećao neprilagođeno zbog odrastanja u malom gradu, upao je u vrtlog ovisnosti o alkoholu i drogama.

​- Bio sam u jednom od najvećih bendova na svijetu i još uvijek sam se osjećao kao da nisam dovoljno dobar. Ušao bih u sobu s pet ljudi i osjećao bih se potpuno zastrašeno, kao da mi koža gori. Najbrži način da se nosim s time bio je popiti piće i vatra bi se ugasila - priznao je godinama kasnije.

U tom je razdoblju kao producent pomogao u lansiranju karijere Marilyna Mansona, producirajući njegove ključne albume poput "Antichrist Superstar". Njihovo prijateljstvo i suradnja kasnije su se raspali zbog osobnih i profesionalnih razmirica.

Preporod i filmska glazba

Nakon problematičnog albuma "The Fragile" i turneje koja ga je dovela do ruba, Reznor je 2000. godine u Londonu doživio predoziranje heroinom, misleći da uzima kokain. Taj je događaj bio poziv na buđenje. Godine 2001. prijavio se na rehabilitaciju i otada je trijezan. Oporavak mu je donio novu perspektivu. Trenutak koji je simbolički označio njegovu transformaciju bio je kada je Johnny Cash obradio njegovu pjesmu "Hurt". Isprva skeptičan, Reznor je ostao duboko dirnut vidjevši spot, shvativši snagu i univerzalnost svoje skladbe.

Nakon još nekoliko albuma s Nine Inch Nails, Reznor je 2010. godine zakoračio u novi svijet. S dugogodišnjim suradnikom Atticusom Rossom, koji je 2016. postao i službeni drugi član benda, skladao je glazbu za film "Društvena mreža" Davida Finchera. Za taj su rad osvojili Zlatni globus i Oscara. Suradnja s Fincherom nastavila se na filmovima "Muškarci koji mrze žene" i "Nestala", a drugi Oscar stigao je 2021. za Pixarov animirani film "Duša". Njihov prepoznatljiv spoj ambijentalne elektronike i napetih tekstura postao je jedan od najtraženijih zvukova u modernoj kinematografiji.

Paralelno je surađivao s brojnim glazbenicima, od Davida Bowieja do pjevačice Halsey, kojoj je s Rossom producirao hvaljeni album "If I Can't Have Love, I Want Power". U privatnom životu, od 2009. je u braku s glazbenicom Mariqueen Maandig, s kojom ima petero djece. Uloga oca potpuno je promijenila njegove prioritete, donoseći mu mir koji desetljećima nije mogao pronaći.

