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Osramoćena influencerica Meri otkrila cijenu haljine u kojoj je bila na FNC, iznenadit ćete se

Piše 24sata,
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Osramoćena influencerica Meri otkrila cijenu haljine u kojoj je bila na FNC, iznenadit ćete se
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U Areni Zagreb održava se borilački spektakl FNC 33 | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Na svom Instagramu Meri Banovac je pokazala cijeli look. Ranije se našla na meti kritika zbog nedolične objave na TikToku o poginulima u požaru, nekoliko dana od velike tragedije u Omišu

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Meri Banovac, prije Goldašić, plijenila je pažnju prošlog vikenda na FNC 33 spektaklu u Areni Zagreb, a u prvom je planu bio njen bujni dekolte u uskoj crnoj haljini.

U Areni Zagreb održava se borilački spektakl FNC 33 U Areni Zagreb održava se borilački spektakl FNC 33 U Areni Zagreb održava se borilački spektakl FNC 33
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Foto: Igor Soban/PIXSELL

Zatim je na svom Instagramu pokazala cijeli look, s naglaskom na cijenu haljine koja je mnogima 'zapela za oko'. Naime, haljinu je naručila sa Sheina, a platila je samo 16 eura. Uska crna haljina s velikim prorezom za dekolte, osim grudi naglasila je i njene noge, a umjesto štikli Meri je za sportski događaj izabrala čizme koje su se odlično uklopile u cijeli stajling.

Izgled je upotpunila nakitom, a otkrila je kako u i naušnice sa Sheina, a imala je još i sat na ruci te srebrnu ogrlicu koja se virila ispod haljine. 

Podsjetimo, Meri je za vikend bila u zagrebačkoj Areni na FNC 33 spektaklu, a ranije se influencerica našla na meti kritika nakon što je, nekoliko dana od velikog požara u Omišu, na TikToku objavila video u kojem koristi audio zapis u kojem se govori o tome kako je deset ljudi poginulo u požaru u Bronxu. Zbog toga su je brojni korisnici počeli prozivati i ukazivati na neprimjerenost takvog sadržaja nakon tragedije.

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Komentari 2
Osramoćena influencerica Meri gledala FNC, pažnju je privukla dekolteom: Evo tko je još bio...
U ARENI ZAGREB

Osramoćena influencerica Meri gledala FNC, pažnju je privukla dekolteom: Evo tko je još bio...

Meri Banovac, ranije Goldašić, bila je ovog vikenda u zagrebačkoj Areni na FNC 33 spektaklu. Ranije je influencerica bila na meti kritika nakon što je, nekoliko dana od velikog požara u Omišu, na TikToku objavila video u kojem koristi audio zapis u kojem se govori o tome kako je deset ljudi poginulo u požaru u Bronxu. Zbog toga su je brojni korisnici počeli prozivati i ukazivati na neprimjerenost takvog sadržaja nakon tragedije.
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