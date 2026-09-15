Osramoćena influencerica Meri otkrila cijenu haljine u kojoj je bila na FNC, iznenadit ćete se

Meri Banovac, prije Goldašić, plijenila je pažnju prošlog vikenda na FNC 33 spektaklu u Areni Zagreb, a u prvom je planu bio njen bujni dekolte u uskoj crnoj haljini.

Zatim je na svom Instagramu pokazala cijeli look, s naglaskom na cijenu haljine koja je mnogima 'zapela za oko'. Naime, haljinu je naručila sa Sheina, a platila je samo 16 eura. Uska crna haljina s velikim prorezom za dekolte, osim grudi naglasila je i njene noge, a umjesto štikli Meri je za sportski događaj izabrala čizme koje su se odlično uklopile u cijeli stajling.

Izgled je upotpunila nakitom, a otkrila je kako u i naušnice sa Sheina, a imala je još i sat na ruci te srebrnu ogrlicu koja se virila ispod haljine.

Podsjetimo, Meri je za vikend bila u zagrebačkoj Areni na FNC 33 spektaklu, a ranije se influencerica našla na meti kritika nakon što je, nekoliko dana od velikog požara u Omišu, na TikToku objavila video u kojem koristi audio zapis u kojem se govori o tome kako je deset ljudi poginulo u požaru u Bronxu. Zbog toga su je brojni korisnici počeli prozivati i ukazivati na neprimjerenost takvog sadržaja nakon tragedije.