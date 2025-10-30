Ostaje bez titule: Ovo je novo ime bivšeg princa Andrewa

Britanskim medijima odjeknula je vijest kako će princ Andrew ostati bez svoje titule te uz to napušta imanje Royal Lodge, poručila je večeras Buckinghamova palača.

- Njegovo Veličanstvo je danas započelo službeni postupak za oduzimanje titule, počasnih zvanja i priznanja princu Andrewu - priopćili su iz palače.

- Njegov smještaj na imanju Royal Lodge pružao mu je do sada pravnu zaštitu. On je sada službeno obaviješten o napuštanju tog smještaja te će se preseliti na privatni rezidenciju. Ove mjere smatraju se neophodnima, unatoč tome što on i dalje poriče optužbe koje mu se stavljaju na teret - dodaju.

Kako piše BBC, Andrew će biti smješten na privatni posjed Sandringham, a sve će financirati kralj Charles. Također, otkrili su kako će se odsad službeno predstavljati kao Andrew Mountbatten-Windsor.

Foto: Chris Radburn

Podsjetimo, Andrew se ranije odrekao svih titula, uključujući i titule vojvode od Yorka. Ovo je uslijedilo nakon niza skandala vezanih uz njegov odnos s Jeffreyjem Epsteinom, ali i navodne povezanosti s kineskim špijunom. Titulu princa mu je tad ostala s obzirom na to da je sin kraljice Elizabete II.

Foto: Stephen Lock