Ostali su zajedno i nakon 'Braka na prvu': Nisam ni sanjala da će mi to dati ljubav života i djecu...

Kada se prije nekoliko godina na RTL-u pojavio 'Brak na prvu', mnogi su gledatelji s određenom nevjericom i nepovjerenjem pratili što se odvija kada se dvoje stranaca upoznaju i odmah vjenčaju, no s vremenom je taj diljem svijeta poznati sociološki eksperiment postao i jedan od najgledanijih reality formata u Hrvatskoj. Tijekom pet sezona 'Braka na prvu' spojio je brojne parove, a neki od njih dokazali su da prava ljubav može nastati i u nesvakidašnjim okolnostima - i opstati i nakon što se kamere ugase.

Foto: Maja Bota za RTL

Gordana Marelli i Adam Kromer upoznali su se u prvoj sezoni showa 2020. godine, no njih nisu spojili stručnjaci - Gordana se pred matičarem udala za Dejana Vukobratovića, a Adam se oženio Nikolinom Tutić.

Ipak, nisu se najbolje slagali pa njihovi brakovi u showu nisu opstali, no Gordana i Adam su se zbližili tijekom snimanja te otkrili kako ih je najviše povezala zajednička strast prema fitnessu i slični pogledi na život koji su ih doveli do ljubavi, koja traje i danas.

- Nisam ni sanjala da će mi show donijeti ljubav života i troje djece. Adam i ja smo prošli puno toga, ali svaki dan zajedno dokaz je da je vrijedilo riskirati - ispričala je Gordana, dok Adam nije skrivao ponos: 'Naša priča nije bila tipična, ali mislim da smo baš zbog toga jači. Naučili smo što znači boriti se za ono što voliš i ne odustajati'.

Foto: Maja Bota za RTL

Iz prijašnje veze Gordana ima sina koji živi u Dalmaciji pa su se Adam i ona odlučili preseliti ondje i stvoriti obiteljski dom te često ističu kako ondje najviše uživaju u suncu, moru i blagim zimama. Par se vjenčao 2021. godine na romantičnoj plaži Ždrijac u Ninu, a njihova se obitelj proširila za tri sina koja su nazvali Noel, Kael i Leon.

Ponosni tata Adam je tako na društvenim mrežama podijelio preslatke fotografije svoja tri dječaka koje je snimio na isti način u sličnim razdobljima njihova života te otkrio ime najmlađeg mezimca.

Foto: Instagram

- Tri mušketira, Leon-Kael-Noel. Četiri godine sreće i ljubavi, ali i umora, nespavanja, briga, živciranja, odgoja, iscrpljenosti, plača, svađa... Više tisuća promijenjenih pelena. Tisuća neprospavanih noći. Na desetke tisuća uspavljivanja, hranjenja, igre s njima. I to bez pomoći bilo koga sa strane, mogu reći, Gordana, da sam ponosan na nas! - rekao je.

Još jednu romantičnu priču Andrea Golubić i Mislav Pajdaković počeli su u drugoj sezoni sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu'. Njihova je kemija bila očita od prvog dana, odmah su stvorili odnos koji je bio primjer ostalim parovima jer je njihova veza bila ispunjena smijehom i zabavnim trenucima pa nije bilo preveliko iznenađenje kad je Mislav tijekom finalnih odluka na kraju showa - kleknuo i zaprosio Andreu!

Pet godina poslije Andrea i Mislav i dalje su nerazdvojni, a smijeh koji ih je obilježio bio je najbolji povod da Andrea, naravno uz podršku zaručnika Mislava, u Zagrebu otvori prvi Muzej smijeha na svijetu - HaHaHouse!

Zagreb: HaHaHouse, prvi muzej na svijetu posvećen smijehu | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Tijekom cijelog procesa otvaranja muzeja Mislav je bio moja stijena, ne bih se ni usudila napraviti taj korak bez njegove podrške i vjere u mene. Možemo reći da nas je smijeh spojio te postao i naš životni poziv - rekla nam je Andrea i nastavila: 'Zahvalna sam što je Mislav uz mene i što mi pomaže u svemu - ponekad su to praktični savjeti, ponekad logistika, a ponekad me samo oraspoloži kad je to najpotrebnije'.

A i Mislav ne krije koliko je ponosan na svoju Andreu.

- Ona je nevjerojatna osoba. Presretan sam što mogu biti dio njezine priče i što zajedno gradimo nešto novo - rekao nam je.

Njihov recept za uspjeh je jednostavan: 'Ako se zajedno možete smijati, možete sve', rekla je Andrea u showu, a Mislav je samo potvrdio: 'Mislim da je smijeh najvažniji začin svake veze'.

Foto: Maja Bota za RTL

Simpatični Andrea i Mislav uvijek su spremni za akciju, bila ona vezana za posao ili uživanje u slobodnim trenucima pa su trenutačno iskoristili nekoliko slobodnih dana za uživanje u ljepotama Italije.

- Uvijek se rado sjetimo naših početaka u 'Braku na prvu' i presretni smo što je sve tako ispalo. Naša je ljubav došla spontano i prirodno, rodio se odnos pun podrške i razumijevanja i sretni smo što se i dalje volimo istim žarom - javili su nam se Andrea i Mislav iz Firence.

Treća sezona showa donijela je ljubavnu priču Andree Kukolj i Marka Bogdana - kliknuli su na prvu, ali su nakon snimanja nakratko prekinuli.

No sudbina ih je ponovno spojila i danas žive u Slavonskom Brodu, a u rujnu 2024. postali su roditelji malog Liama, za kojeg je u trudnoći emotivna Andrea na društvenim mrežama napisala: 'Draga, moja bebo. Još nisi stigla na ovaj svijet, ali već te volim više nego što možeš zamisliti. Svaki tvoj pokret u mom trbuhu ispunjava me radošću i nestrpljenjem da te upoznam. Jedva čekam da te zagrlim i poljubim. Tvoj dolazak je nešto najljepše što se moglo dogoditi. Uživaj u toplini i sigurnosti, a mi ćemo te ovdje dočekati s puno ljubavi i pažnje'.

Foto: Suzana Bota za RTL

Marko je danas ponosan na njihov odnos, brak i malenog Liama pa kaže da je jako sretan što su ostali zajedno jer danas svoj život ne može zamisliti bez Andree i njihova sinčića.

- Sudjelovanje u 'Braku na prvu' bilo je jako posebno i intenzivno iskustvo koje je uvelike obilježilo naše živote. Danas gledamo na sve to s dozom zahvalnosti jer nas je upravo taj put doveo do onoga najljepšeg - našeg sina Liama. On nam je danas najveća radost i prioritet, a sve što smo prošli, dobilo je novu vrijednost upravo zbog njega - govori nam Marko i nastavlja: 'Iako je show bio eksperiment, rezultat tog iskustva za nas je nešto vrlo stvarno i trajno. Kroz sve uspone i izazove naučili smo puno o tome koliko je važno zajedništvo kad postaneš roditelj. Liam nam svakodnevno pokazuje da ljubav dolazi u različitim oblicima i koliko vrijedi svaki trud koji ulažemo kao mama i tata'.

Foto: Instagram

Mura Klara i Marko Ferković iz četvrte sezone sociološkog eksperimenta također su pokazali da je ljubav moguća i pod reflektorima - zaručili su se pred kamerama, tijekom finalne odluke na kraju showa. Dok je pisao završne zavjete u 'Braku na prvu', Marko je iskreno rekao: 'Malo je možda brzo i iznenađujuće, ali za nas definitivno nije. Vidim se s njom, vidim budućnost s njom, oboje to želimo tako da - to je to'. Mura Klara otkrila je kako je zbog njega postala bolja osoba, obećala mu vječnu ljubav te priznala da se više ne može zamisliti bez njega.

Foto: bota

- Stvorile su se velike emocije prema tebi, čak bih se usudila reći da se rodila ljubav. Postao si smisao mog života i svemu dodao boje. Otvorila sam ti vrata svog srca i predala ti se - rekla je tada.

- Završili smo ovo putovanje i jedva čekam da nastavimo dalje pisati našu priču. Uvijek ću ti biti podrška, biti uz tebe i raditi na tome da te učinim sretnom… - izjavio je emotivni Marko te priznao da ne može riječima objasniti koliko mu znači pa je kleknuo i rekao: 'Hoćeš li se udati za mene?'.

Foto: Privatni album

Mura je bez oklijevanja pristala, poljubili su se i dugo grlili, a da su njihovi osjećaji bili stvarni, dokazali su u ožujku 2024. kad su svoju vezu okrunili brakom.