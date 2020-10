'Osvanuo' mural Rajka Dujmića

U čast glazbeniku Rajku Dujmiću na Ravnicama je naslikan mural. Snježana je podijelila fotografiju istog i napomenula kako još nije dovršen. Obožavatelji pišu da će Rajko tako zauvijek biti s nama

<p>Prije točno dva mjeseca napustio nas je <strong>Rajko Dujmić</strong>, glazbenik i skladatelj, vođa grupe Novi fosili te dobitnik je Porina za životno djelo. Mnogi se rado sjećaju preminulog glazbenika, a dobio je i mural u čast koji je 'osvanuo' na Ravnicama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Odlazak legende</strong></p><p>Na društvenim mrežama Rajkova udovica Snježana podijelila je fotografiju murala. Napomenula je kako još nije završen i da se osjeća zahvalno na ovom djelu.</p><p>Njezini prijatelji na društvenoj mreži i Rajkovi obožavatelji pisali su kako je mural predivan te da ga je Rajko doista zaslužio. </p><p>- To je to! Te oči i osmijeh. Zauvijek će biti s nama. Rajko je bio i ostat će legenda - neki su od komentara.</p><p>Podsjetimo, nakon što je doživio tešku prometnu nesreću, Dujmić je završio u induciranoj komi, iz koje se nije probudio. </p><p>Rajko je sletio s ceste u provaliju duboku 11 metara. Otvorili su se zračni jastuci, ali su mu slomljena dva rebra, a dobio je i snažni udarac u glavu. Kolima Hitne pomoći prebačen je u Rijeku u Klinički bolnički centar na Sušaku, a navodno je potpuno izgubio svijest u kolima Hitne pomoći tijekom vožnje u bolnicu. Od tada su se do danas liječnici borili za njegov život, no nije bilo spasa.</p><p> </p><p> </p>