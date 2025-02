Osvojio je dva Oscara, ali svoje filmove nije volio gledati: 'Jako je stresno raditi u Hollywoodu'

U četvrtak je preminuo glumac Gene Hackman. Imao je 95 godina. Dvostruki dobitnik Oscara pronađen je mrtav u svojoj kući u Santa Feu u Novom Meksiku zajedno sa svojom suprugom, pijanisticom Betsy Arakawom, javlja Santa Fe New Mexican. Za sada je uzrok smrti nepoznat.

Hackman je bio jedan od najuspješnijih glumaca svih vremena. Karijeru je započeo početkom šezdesetih u filmovima kao što su 'Bonnie i Clyde', a 1971. je osvojio prvog Oscara za ulogu u filmu 'Francuska veza'. Od tada se nastavio pojavljivati u velikim holivudskim filmovima. Njegova impresivna karijera uključuje dvije BAFTA-e, kao i četiri Zlatna globusa, tri nagrade National Board of Review Awards i nagradu Screen Actors Guild. Dobitnik je i niza nagrada filmskih kritičara.

Foto: 1996-98 AccuSoft Inc., All rights reserved

Punim imenom Eugene Allen "Gene" Hackman, dok je još bio dijete često se selio iz jednog grada u drugi, jer su mu se roditelji razveli, da bi se konačno smjestio u Danvilleu, u Illinoisu, gdje je živio s bakom, Beatrice Gray.

Sa 16 godina se pridružio marincima gdje je služio više od četiri godine. Kasnije se preselio u New York gdje je imao više manjih poslova prije nego što je počeo studirati televiziju i novinarstvo na Sveučilištu Illinois. Odlučio se za glumu kada je već prešao 30 godina te se pridružio Pasadena Playhouseu u Kaliforniji. Tamo se sprijateljio s još jednim glumcem, Dustinom Hoffmanom.

Foto: TheVoiceKids/YouTube/Screenshot

Započeo je manjim ulogama na televiziji i kazalištu, a njegov prvi film bio je Lillith iz 1964. Ulogom u krimi klasiku Bonnie i Clyde bio je po prvi put nominiran za Oscar za najboljeg sporednog glumca, a najcjenjeniju filmsku nagradu osvojio je 1971. je za ulogu u filmu Francuska veza. Hackman je 1992. glumio šerifa Billa Daggetta u vesternu Clinta Eastwooda, 'Nepomirljivi', koji mu je donio drugog Oscara, ovaj put za najboljeg sporednog glumca.

Poznat je i po ulozi Lexa Luthora u filmu Superman (1978.) i njegovim nastavcima. Hackman je glumio u više od 80 filmova, uključujući Razgovor (1974.), Mississippi u plamenu (1988.) i Kraljevi zločina (2001.).

Foto: Youtube/screenshot

Posljednji film Genea Hackmana bio je 'Welcome to Mooseport' iz 2004. godine. U prethodnom intervjuu za Reuters rekao je da je napustio Hollywood jer mu je to bilo previše "stresno".

- Kompromisi koje morate napraviti u filmovima samo su dio 'zvijeri' i došlo je do točke u kojoj jednostavno više nisam imao osjećaj da to želim raditi - rekao je.

Otkako se povukao iz Hollywooda, počeo se baviti i pisanjem romana, a najpoznatiji je policijski triler 'Potjera' iz 2013. godine.

Hackman je također strastveni biciklist, a 2012. godine ga je udario kamion dok je vozio bicikl na Floridi. Helikopterom je prebačen u bolnicu i potpuno se oporavio.

Otkrio je i kako nije ljubitelj gledanja vlastitih filmova te da klasičnu kriminalističku priču nije vidio još od 1971. godine.

- Nisam pogledao film od prve projekcije u mračnoj, malenoj prostoriji u postprodukcijskoj tvrtki prije 50 godina - rekao je za The Post.

Foto: Screenshot Youtube

Glumac je desetljećima živio u Novom Meksiku sa svojom suprugom Betsy Arakawa. U braku su bili od 1991. godine te su izbjegavali svjetla Hollywooda. Posljednji put u javnosti su viđeni na proljeće prošle godine kada su posjetili jedan restoran.

Foto: Splash/Profimedia

Prije Betsy, bio je u braku s Faye Maltese s kojom ima troje djece, Christophera, Elizabeth i Leslie.