Osvojio je svijet kao Joey u seriji 'Prijatelji', a evo gdje je danas i što radi Matt LeBlanc

Matt LeBlanc jedno je od najprepoznatljivijih lica TV komedije, a svjetsku je slavu stekao zahvaljujući ulozi simpatičnog i naivnog Joeyja Tribbianija u kultnoj seriji "Prijatelji". Iako ga publika ponajviše pamti upravo po toj ulozi, njegov put do uspjeha bio je dug i ispunjen brojnim izazovima, manjim televizijskim angažmanima i ustrajnim radom na glumačkoj karijeri.

Rođen je 25. srpnja 1967. godine u američkom Newtonu. Nakon završetka srednje škole odlučio je okušati sreću u svijetu modelinga, dok je istovremeno usavršavao glumačke vještine u New Yorku. Prve profesionalne korake napravio je u televizijskim reklamama za poznate nacionalne brendove. U isto vrijeme sudjelovao je i u nekoliko glazbenih spotova, među kojima su pjesme "Miracle" Jona Bon Jovija iz 1990. godine, "Walk Away" Alanis Morissette iz 1991. te "Into the Great Wide Open" grupe Tom Petty and the Heartbreakers.

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U želji za ozbiljnijom glumačkom karijerom preselio se u Hollywood krajem osamdesetih godina, gdje je dobio prvu zapaženiju televizijsku ulogu u seriji TV "101". Nastup u trinaest epizoda otvorio mu je vrata brojnih drugih televizijskih projekata. Uslijedile su uloge u serijama "Just the Ten of Us", "Top of the Heap", "Bračne vode" i "Vinnie and Bobby", u kojima je utjelovio lik Vinnieja Verduccija.

Svjetska slava s "Prijateljima"

Prava prekretnica u njegovoj karijeri dogodila se 1994. godine kada je televizijska mreža NBC predstavila humorističnu seriju "Prijatelji". LeBlanc je dobio ulogu Joeyja Tribbianija, ambicioznog glumca velikog srca, poznatog po svom šarmu, ljubavi prema hrani i brojnim ljubavnim avanturama. Zajedno s kolegama Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisom Kudrow, Matthewom Perryjem i Davidom Schwimmerom postao je dio jedne od najuspješnijih televizijskih postava svih vremena.

Serija je ubrzo osvojila milijune gledatelja diljem svijeta te postala jedna od najgledanijih i najutjecajnijih humorističnih serija u povijesti televizije. Godine 1996. glumačka ekipa osvojila je nagradu SAG za najbolju glumačku postavu u humorističnoj seriji, a LeBlanc je postao jedan od najbolje plaćenih televizijskih glumaca svojega vremena.

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Popularnost stečena zahvaljujući "Prijateljima" otvorila mu je vrata filmske industrije. Pojavio se u znanstvenofantastičnom filmu "Lost in Space" iz 1998. godine, zatim u akcijskoj komediji "Charliejevi anđeli" iz 2000. godine te njezinu nastavku "Charlie's Angels: Full Throttle" iz 2003. godine. Glumio je i u filmu "All the Queen's Men" iz 2001., nastavljajući graditi uspješnu filmsku karijeru.

Život nakon Joeyja

Nakon završetka "Prijatelja" 2004. godine nije se odmah oprostio od svojega najpoznatijeg lika. Iste godine započelo je emitiranje serije "Joey", koja je pratila život Joeyja Tribbianija nakon preseljenja u Hollywood, gdje pokušava ostvariti glumačku karijeru. Unatoč velikim očekivanjima i snažnoj promociji, serija nije uspjela ponoviti uspjeh matične franšize te je ukinuta tijekom druge sezone 2006. godine.

Na privatnom planu iste je godine završio i njegov brak s Melissom Knight, s kojom se vjenčao 2003. godine. U braku su dobili kćer Marinu, koja je ostala središte njegova privatnog života.

CBS 2016 Upfront - New York | Foto: Steven Bergman/Press Association/PIXSELL

Nakon završetka serije "Joey" LeBlanc se povremeno pojavljivao u projektima svojih bivših kolega, među kojima je i internetska humoristična serija Web Therapy Lise Kudrow. Novi veliki uspjeh ostvario je 2011. godine u seriji "Episodes", u kojoj glumi izmišljenu verziju samoga sebe. Njegova duhovita i samoironična izvedba osvojila je kritičare te mu je 2012. godine donijela nagradu Zlatni globus za najboljeg glumca u humorističnoj televizijskoj seriji. Za istu je ulogu bio nominiran i za tri nagrade Emmy.

Na filmu je nastavio raditi, pa je 2014. godine imao ulogu u romantičnoj komediji "Lovesick", zajedno s Ali Larter i Chevyjem Chaseom. Godine 2016. LeBlanc je prihvatio novi profesionalni izazov kada ga je BBC predstavio kao jednog od novih voditelja popularne automobilističke emisije "Top Gear". Kasnije iste godine potpisao je dvogodišnji ugovor, a svojim opuštenim stilom i smislom za humor brzo je osvojio gledatelje. Nakon dvije godine, u svibnju 2018., objavio je da napušta emisiju kako bi više vremena mogao posvetiti obitelji i prijateljima u SAD-u. U "Top Gearu" su ga od 2019. godine zamijenili Paddy McGuinness i Andrew Flintoff. Istodobno je nastavio graditi glumačku karijeru kao glavna zvijezda CBS-ove humoristične serije "Man with a Plan", u kojoj je od 2016. do 2020. godine tumačio obiteljskog čovjeka koji se suočava sa svakodnevnim izazovima roditeljstva i bračnog života. Serija je uspješno trajala četiri sezone prije nego što je televizijska mreža CBS odlučila prekinuti njezino emitiranje 2020. godine.