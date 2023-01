Otac Anđelke Prpić progovorio o kćerkinoj trudnoći s prijateljem bivšeg supruga: 'Žena se brine'

Predrag Stević, otac srpske glumice Anđelke Prpić (38) pojavio se u emisiji 'Metar moga sela', tijekom koje je pričao o njezinoj trudnoći, prenosi Blic.

Anđelkina trudnoća postala je glavna vijest u srpskim medijima krajem prošle godine, a kasnije se saznalo da je otac djeteta najbolji prijatelj njezinog bivšeg supruga Darija Prpića, kako je tada napisao Blic. Anđelka je s Darijom u braku bila 9 godina, a zajedno imaju i sina Jakšu.

- Pa, da vam kažem, nije baš lako. Više žena nego ja... Malo me to tko pita, ali ja je podržavam u svemu, to je moje dijete. Ja je nisam ni udavao, sama je to riješila. Kažem vam, baš me nitko nije pitao: 'Što je bilo, što je ovo...', stvarno nikad, a dođu tako kod Duške, pitaju, ona se malo iznervira i zabrine - ispričao je Predrag.

Foto: Instagram

Ispričao je i kako se Anđelka nije promijenila otkad je postala poznata na glumačkoj sceni.

- Ostala je prizemna, kao što je uvijek bila i što mi je najdraže, zna odakle je što je uvijek i naglašavala i ponosan sam nju što je uspjela u životu i što ima i obitelj, sad će i drugo dijete, kao što znate. Nikada nije zaboravila odakle je. Voli doći, a ponaša se isto kao što se i ranije ponašala - rekao je.

Foto: 24sata Video

