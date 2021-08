Kći slavnog repera Dr. Drea tvrdi da joj njezin otac, čije se bogatstvo procjenjuje na 800 milijuna dolara, odbija financijski pomoći dok ona kao beskućnik mora živjeti u iznajmljenom autu.

Naime, LaTanya (38) radi kao dostavljačica i zaposlenica u skladištu no, s takvim prihodima ne može si priuštiti stan u Kaliforniji. Zbog toga ova majka četvero djece pokušava kontaktirati bogatog oca kako bi joj financijski pomogao, ali on se na to ne obazire. Posljednjih 18 mjeseci od njega nije primila ni novčića, piše Daily Mail.

Dr. Dre LaTanyu je dobio s Lisom Johnson. Par se razišao kada je ona imala samo pet godina. LaTanya oca nije vidjela punih 18 godina, a s njim može komunicirati samo preko njegovog tima.

Samohrana majka djeci je pronašla smještaj, ali sebi ga još ne može osigurati.

- Moja djeca žive kod prijatelja, oni ne žive u autu, samo ja - rekla je.

Živi u strahu

Iako radi dva posla, jednostavno si ne može priuštiti rentanje stana.

- Radim u skladištu i dostavljam hranu. Pokušavam držati glavu iznad površine. Već duže vrijeme sam u dugovima - ispričala je pa dodala da živi u strahu da će ostati i bez auta:

- Ja sam plaćena 15 dolara na sat. Iznajmljivanje auta je skupo. Za tri tjedna košta 2300 dolara, a ja sam platila samo jedan tjedan. Prije ili kasnije će mi uzeti auto.

Prije otprilike mjesec dana preselila se s djecom iz Nevade u Kaliforniju, smatrajući da će zaraditi bolje novce.

- Imam obitelj i prijatelje koji nas povremeno prime pod krov, ali većinu vremena živim u autu - govori LaTanya.

U siječnju 2020. godine prestali su joj stizati novci

Ocu, Dr. Dreu obratila se preko odvjetnika, ali on joj je, navodno, rekao da joj neće više uplaćivati novac zbog toga što je u medijima govorila o njemu.

- Beskućnica sam i oca molim za pomoć, ali njegov mi je odvjetnik rekao da mi ne želi pomoći jer sam o njemu govorila s novinarima. Kao da sam osuđena ako govorim, a osuđena sam i ako ne govorim. Pokušavam ostvariti komunikaciju s njim da vidim želi li razgovarati sa svojim unucima. Moja djeca su dovoljno stara da znaju tko je on i šokirani su što ne želi imati veze s nama - rekla je.

Isto tako priznala je da joj je slavni reper ranije pomagao, sve do siječnja 2020. kada su joj prestali stizati novci.

- Ljudi me gledaju kao milijunaševu kći i nije im jasno zašto radim. Zbog toga se želim sakriti pod kamen. Nekad mi je plaćao stanarinu i davao mi džeparac, no sad to više ne želi. Na cesti sam. Slušam kako je ljubavnicama kupovao kuće. Užasna je situacija - rekla je LaTanya.

Najviše ju je pogodilo kada je čula da je njezin otac pristao uplaćivati više od 1.8 milijuna kuna bivšoj ženi Nicole Young, od koje se rastao nakon 24 godine braka.

- Neugodno mi je bilo kad sam to čula, ljudi me gledaju i pitaju se zašto. Ono što je Nicole dobila trebala je dobiti i moja mama. Molila sam ga da osigura dom za mene, moju sestru i moju djecu. Trebao nas je uzdržavati dok studiramo i plaćati nam zdravstveno, ali on to nikad nije napravio. Moja mama je uvijek osjećala da je zakazao. Čestitam Nicole na neki način. Ona je napravila ono što je morala - zaključila je.