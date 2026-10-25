Otac Meghan Markle o teškim optužbama: 'Plaćao sam za 18+ usluge, ali ne s maloljetnicama'

Drama obitelji Markle dobila je novi, nevjerojatno mračan nastavak nakon što su u javnost procurile šokantne optužbe na račun oca poznate vojvotkinje. Thomas Markle (82) našao se pod istragom filipinske policije, a sada je odlučio javno progovoriti o svemu što mu stavljaju na teret.

Otuđeni otac vojvotkinje od Sussexa Meghan Markle ponovno se našao u središtu skandala nakon što ga je vlastiti sin, Thomas Markle mlađi, prijavio policiji. Thomas mlađi tvrdi da je u očevim stvarima na Filipinima pronašao zabrinjavajuće materijale koji prikazuju zlostavljanje djece. Materijale je predao lokalnim snagama reda, zbog čega su filipinske vlasti u gradu Cebuu pokrenule službenu istragu.

Foto: Fox News

Thomas stariji oštro odbacuje te navode i tvrdi da mu sin pokušava uništiti život pred sam kraj. Njegov stari kompjuter i telefon navodno su poslani brodom iz Meksika, a on tvrdi da nije imao pristup tim uređajima gotovo dvije godine.

​- Nikada nisam imao spolne odnose s osobom mlađom od osamnaest godina - izjavio je Thomas u ekskluzivnom intervjuu za Daily Star.

Tvrdi da je potpuno nedužan i da je spreman podvrgnuti se detektoru laži kako bi dokazao svoju priču. Vjeruje da je netko namjerno podmetnuo sporne slike na njegov kompjuter kako bi mu uništio reputaciju prije nego što umre.

Priznanje o boravku na Filipinima

Iako oštro negira najteže optužbe, Thomas Markle je u dvosatnom razgovoru s novinarima bio vrlo otvoren o svom ljubavnom životu. Otvoreno je priznao da je barem dva puta putovao na Filipine dok je bio samac i tamo redovito plaćao za seksualne usluge. Istaknuo je da je njegova posljednja djevojka bila 46-godišnja medicinska sestra, za koju nema nikakvih saznanja da se bavila prostitucijom.

​- Volim Azijatkinje, ali to nije zločin - poručio je Thomas svima koji kritiziraju njegov način života.

Njegova druga kći Samantha, koja jedina brine o njemu, stala je u njegovu obranu tvrdeći da je prestara i previše krhka osoba za ovakve teške napade. Otkrila je da se njezin otac trenutno nalazi u staračkom domu na Floridi gdje mu je potrebna stalna njega.

Tamo uči hodati uz pomoć protetskog uda nakon što su mu liječnici u prosincu prošle godine morali amputirati lijevu nogu.

Meghanina odluka i prekinuti odnosi

Cijeli ovaj slučaj baca potpuno novo svjetlo na razloge zbog kojih je Meghan Markle prije nekoliko godina naglo prekinula svaki kontakt sa svojim ocem. Londonska policija potvrdila je da su još prije sedam godina primili pismo s navodnim optužbama o njegovim zločinima izvan granica Ujedinjenog Kraljevstva. Te informacije uredno su proslijedili Meghan i Harryju, ali su priznali da su propustili obavijestiti druge međunarodne agencije za provođenje zakona.

Foto: Colombia Vice Presidency/REUTERS

Vojvotkinja je nedavno izdala priopćenje u kojem je objasnila da je oca odlučila isključiti iz svog života iz samo jednog razloga, a to je bila zaštita njezine obitelji. Otkrila je da sedmogodišnji Archie i petogodišnja Lilibet upravo zbog tih uznemirujućih saznanja nikada nisu upoznali djeda.

Thomas se pak otvoreno žali da mu kći nikada nije spomenula to pismo niti mu dala priliku da se obrani od optužbi koje kruže godinama. Pita se zašto ga je jednostavno prekrižila iz života umjesto da mu dopusti da ispriča svoju stranu priče.

​- Tražio sam da vidim svoje unuke prije nego što umrem - zaključio je utučeni otac i dodao da će učiniti sve što je u njegovoj moći kako bi očistio svoje ime.

*uz korištenje AI-ja

