Umrla je Nataša Kalinić Ahačić

Nataša Kalinić Ahačić preminula je u 87. godini. Bila je dugogodišnja novinarka, urednica i publicistica HRT-a., a kako je HRT istaknuo obilježila je gotovo četiri desetljeća stvaranja programa za djecu i mlade.

Foto: HTV/HRT

Inače, Nataša je diplomu stekla na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Što se tiče, programa za djecu, kao reporterka, scenaristica i urednica sudjelovala je još od 1966. godine, na tadašnjoj Televiziji Zagreb. Također, bila je i urednica 34 epizode igrane TV serije 'Hrvatska priča i novela za djecu i mlade', kao i 'Turbo limach showa' te programa 'Festivala djeteta' u Šibeniku. Kasnije, od 1988. do 1991. bila je i urednica programa za djecu i mlade.

Scenaristica je dokumentarnih filmova 'Cijeli život je festival' o Šibenskom dječjem festivalu, 'Kraljevski marinac' i 'Tko je taj Nikša Fulgosi'. Usto, obradivši temu po prvi puta, snimila je i dokumentarnu seriju o djeci s posebnim potrebama. Snimila je i seriju 'Hvaljen Isus, moja stara bako' koja je fokusirana na narodne običaje.

Javnost je pamti i po izvještavanju u Domovinskom ratu, kada je progovorila o prvim prognanicima iz Osijeka i razaranju spomenika kulture, a njezin film Sačuvajmo Osijek uvršten je i u fundus dokumentacije UN-a. Nakon što se umirovila, i dalje ostala prilično aktivna i u dobrim odnosima s HRT-ovcima, pa je i objavila knjigu 'Puni ekran' u kojoj je opisala 50 godina HTV-ova Programa za djecu i mlade (2009).