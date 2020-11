Otkrila ih fotka: Davor Šuker se već zaručio s bivšom misicom?

<p>Bivša Kraljica Hrvatske, <strong>Kristina Bralo</strong> (27), danas je pjevačica koja iza sebe ima nekoliko snimljenih hitova, a upravo na snimanju spota za posljednju pjesmu 'Hrvatice' ovoga ljeta počelo se šuškati da je u vezi s <strong>Davorom Šukerom</strong> (52).</p><p>Predsjednik HNS-a i atraktivna plavokosa pjevačica ne žele pričati javno o svojem odnosu, no priča se da su se i zaručili.</p><p>Naime, na društvenoj mreži osvanula je fotografija prstena na Kristininoj ruci, za koji se počelo pričati da je zaručnički.</p><p>Kako su nam rekli iz ugledne zagrebačke zlatarnice, definitivno je riječ o zaručničkom prstenu, vjerojatno bijelom zlatu, čija je minimalna cijena 3000 kuna.</p><p>Taj iznos, naravno, ovisno o kamenu, zna biti puno veći.</p><p>Šuker dosad nijednu ljepoticu s kojom je bio u vezi nije odveo pred oltar. Nagađalo se da će se vjenčati sa španjolskom voditeljicom i glumicom <strong>Anom Obregon</strong> (65), no do toga ipak nije došlo. Bivši nogometaš ne voli pričati o privatnom životu iako je svojedobno rekao da se nije ženio jer jednostavno nije našao onu pravu.</p><p>Pored Obregon, ljubio je bivšu tenisačicu <strong>Ivu Majoli</strong> (43), bivšu zagrebačku manekenku <strong>Kristinu Bradač</strong> (43), splitsku manekenku <strong>Draganu Radošević </strong>(35) i bivšu Miss Hrvatske <strong>Maju Cvjetković </strong>(34), zbog koje je često išao u Ameriku, gdje je ona radila kao manekenka.</p><p>Dosadašnji ljubavni život Kristine Bralo javnosti je zapravo nepoznat. Donedavno je živjela u Beogradu, gdje je radila na regionalnoj karijeri. Njezine pjesme na YouTubeu dosegle su milijunske preglede. Atraktivna plavuša rođena je u Zagrebu, a od dvanaeste godine se bavi javnim poslom.</p><p>Obožavala je ples, a kao klinka je pjevala sa sestrom na Splitskom festivalu. Ima savršene manekenske atribute, 90-60-90, a Šukera je navodno osvojila na prvu, kako izgledom, tako i osobnošću. Osim toga, Kristina ima diplomu američkog fakulteta. Svojedobno je u intervjuu za srpske medije izjavila kako joj laskaju komplimenti na račun izgleda.</p><p>- Svakoj ženi se sviđa kad dobije neki kompliment. Što se tiče frajera u Srbiji, mogu samo reći da su jako zgodni, ali i nezgodni (smijeh). Šalu na stranu, momci s Balkana su najbolji - rekla je svojedobno mlada pjevačica.</p>