Otkrila je identitet: Djevojka s vodom je kanadska manekenka

Ova svečanost baš i nije najgori način za provesti nedjelju, napisala je Kanađanka Kelleth Cuthbert koja je ukrala svu pozornost na 76. dodjeli Zlatnih globusa na Beverly Hillsu. 'Djevojka s vodom', kako su ju prozvali, bila je prisutna na fotografijama gotovo svih zvijezda koje su pristigle na ceremoniju.

Dok je kao hostesa suptilno pozirala iza slavnih koji su došli po kipić, preko noći je postala apsolutna pobjednica na crvenom tepihu.

Foto: Privatni album/Instagram

- Budući da je teško probiti se u filmskoj industriji, mislim da djevojka s vodom ima pravu ideju - piše na Twitteru.

Considering how tough it is to break into the film industry, I think the #FijiGirl has the right idea. #mentorme @FIJIWater pic.twitter.com/7tsna4J44d