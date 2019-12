Otkrila seks s princem pa živi u strahu: 'Žele me ušutkati...'

Nakon što je javno ispričala da je bila prisiljena imati spolni odnos s princem Andrewom (59) dok je bila maloljetna, Virginia Roberts (35) otvoreno je priznala kako se boji za svoj život. Navodna žrtva princa Andrewa na društvenim mrežama objavila je kako zli ljudi ne žele da govori o događaju iz djetinjstva.

- Javno vam stavljam na znanje da nisam suicidalna osoba, ni u kojem obliku. To sam rekla i svom terapeutu, kao i liječniku opće prakse. Ako mi se nešto dogodi, u ime moje obitelji, nemojte to olako pustiti. Previše zlih ljudi me želi ušutkati - napisala je Roberts na svojem Twitter profilu.

Britanski mediji navode kako Roberts sumnja da je Jeffrey Epstein zapravo ubijen u zatvoru zbog čega misli kako će se netko riješiti i nje.

- Bilo mi je muka. To nisam očekivala od nekoga iz kraljevske obitelji. Nisam to očekivala od njega koga ljudi prate i dive mu se kao članu kraljevske obitelji - izjavila je Virginia nedavno te dodala kako princ Andrew nije bio neugodan prema njoj, već se nakon seksa zahvalio i otišao iz sobe.

U međuvremenu se javila još jedna žena koja tvrdi da je i ona bila žrtva, piše Metro. Ona je, za razliku od Virginije, željela ostati anonimna. Ipak, nova žrtva nije rekla je li bila prisiljena na spolni odnos. Buckinghamska palača je odbila komentirati ove tvrdnje.

Žena je navodno u kontaktu s odvjetnicima koji su zastupali druge žrtve Jeffreyja Epsteina. Trenutačno je njezin iskaz pod strogom istragom i razmatra se hoće li biti uključen u tužbu.

