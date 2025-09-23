Obavijesti

NE ODUSTAJE

Otkrili kakvo je zdravstveno stanje Halida Bešlića: 'Svjestan je da je situacija ozbiljna, jak je'

Piše Marinela Mesar,
Otkrili kakvo je zdravstveno stanje Halida Bešlića: 'Svjestan je da je situacija ozbiljna, jak je'
Osijek: Koncert Halida Bešlića u dvorani Gradski vrt | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Popularni pjevač trenutno se nalazi na odjelu onkologije. Podsjetimo, u bolnici je je završio zbog poteškoća s jetrom, a zbog zdravstvenih je poteškoća otkazao i nekoliko koncerata...

Osman Hadžić otkrio je kakvo je trenutno zdravstveno stanje Halida Bešlića. Naime, glazbenik je prije nekoliko dana posjetio Halida u bolnici. Popularni pjevač trenutno se nalazi na odjelu onkologije. 

Foto: Dario Horvat

- Prije dva dana bio sam kod njega, proveli smo zajedno oko dva, tri sata. Halid sve to dobro podnosi. Apsolutno se po njegovom govoru i ponašanju ne bi reklo da je bolestan. Jako je dobar, mentalno je jak. Svjestan je da je situacija ozbiljna, ali se dobro nosi s tim - prokomentirao je Osman za Telegraf

FANOVI VJERUJU U POBJEDU Osvanula prva objava Halida Bešlića nakon hospitalizacije
Osvanula prva objava Halida Bešlića nakon hospitalizacije

Također, kako je rekao, Halid je dobio i liječničku zabranu da idućih mjesec dana bilo što radi, jer će tako najbolje moći pratiti razvoj bolesti.

- On mi je rekao da i za Novu godinu, što ima dogovoreno u Sarajevu, do kraja mjeseca mora znati sve o svom stanju. Jedino smo o tome pričali. On ne izgleda kao da je bolestan. Apsolutno je isti kao i prije ove situacije. Da ga čovjek sretne na ulici, ne bi pomislio da je bolestan - istaknuo je Hadžić.

Usto, dodao je i da je Halid prilično uvjeren da će iz bolesti izaći kao pobjednik.

- Halid kaže: 'Ma ja to pobjeđujem sto posto!' I mi se tome nadamo - zaključio je Hadžić. 

PREKINULA ŠUTNJU Estrada je brujala o romansi, a Suzana Mančić je sad otkrila sve o odnosu s Halidom Bešlićem
Estrada je brujala o romansi, a Suzana Mančić je sad otkrila sve o odnosu s Halidom Bešlićem

Lijepe želje Halidu je nedavno uputila i bivša loto djevojka Suzana Mančić.

- Od srca želim Halidu Bešliću da dobije ovu životnu bitku. Želim mu sve najbolje, njemu i njegovoj obitelji, i još mnogo dobrih pjesama jer je on veliki pjevač i dobar čovjek - poručila mu je Mančić tada. 

Nedavno je Bešlić iz bolnice objavio i novu pjesmu 'Sejda', koju je posvetio istoimenoj voljenoj supruzi, čije stihove potpisuje Aleksandar Milić Mili

OAZA MIRA I SREĆE Halid Bešlić i dalje je u bolnici, čeka dan kada će moći odmarati u svojoj novoj kući u Hrvatskoj
Halid Bešlić i dalje je u bolnici, čeka dan kada će moći odmarati u svojoj novoj kući u Hrvatskoj

Ranije je Halid zbog zdravstvenih poteškoća otkazao i nekoliko koncerata. Podsjetimo, pjevač je u bolnici je završio zbog problema s jetrom, a upravo je ona ključna za njegov oporavak. Trenutno, liječnici pažljivo prate kako organ reagira na terapiju i koliko se oporavlja. 

Osijek: Koncert Halida Bešlića u dvorani Gradski vrt | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

