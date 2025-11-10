Otkrili su datum premijere hrvatske pjesme za Eurosong

Nakon pobjede u prvoj sezoni showa 'The Voice Kids Hrvatska', talentirani Marino Vrgoč spreman je za svoje najveće glazbeno putovanje dosad - Dječju pjesmu Eurovizije 2025. Veliko finale ovog prestižnog natjecanja bit će 13. prosinca u Tbilisiju, glavnom gradu Gruzije, gdje će Marino izvesti pjesmu simboličnog naslova 'Snovi'.

Glazbu potpisuje Ines Prajo, autorica mnogih djela izvođača poput Massima, Prljavog kazališta i Giuliana, tekst pjesme napisala je Arjana Kunštek, dok je za energični spot zaslužan kreativni tandem Luka Grubišić i Jelena Habljak.

Naš će predstavnik nastupiti treći, a domaća publika pjesmu i spot premijerno će moći čuti i vidjeti u ponedjeljak u emisiji 'Kod nas doma' na HTV-u.

Hrvatska je na Dječjoj Euroviziji posljednji put sudjelovala 2014. godine. Posebno se s ponosom pamti 2003. godina, kad je tad 11-godišnji Dino Jelusić pobijedio na prvoj Dječjoj Euroviziji u Kopenhagenu s pjesmom 'Ti si moja prva ljubav'. Jelusić je kasnije krenuo u rock i metal vode - 2021. postao je član legendarnog sastava Whitesnake, a od 2023. vodi vlastiti bend Jelusick, koji je prošle godine bio predgrupa Edu Sheeranu na zagrebačkom koncertu.

- Moj savjet mladom gospodinu bi bio da samo ode tamo i uživa što više može, da sve od sebe da i ne razmišlja previše o natjecanju. Jer to samo može kočiti, samo može stvarati neka očekivanja, i onda što god da ispadne da nije prvo mjesto je razočaranje. Najbolje je otići tamo, podružiti se s ljudima, dati sve od sebe, a plasman kakav bude, to odlučuje publika - savjetovao je Dino ranije mladog predstavnika.

