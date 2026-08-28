Otkrili su od čega je preminula Shelley Fabare, zvijezda serije 'Coach' i filmova s Elvisom

Pet dana nakon smrti američke glumice i pjevačice Shelley Fabares, njezina obitelj otkrila je od čega je preminula. Zvijezda serija 'The Donna Reed Show' i 'Coach' umrla je od posljedica upale pluća. Imala je 82 godine. Preminula je 22. kolovoza u svom domu u Los Angelesu, okružena najbližima.

Iza nje je ostao suprug, glumac Mike Farrell, najpoznatiji po ulozi B. J. Hunnicutta u seriji 'M*A*S*H'. Vjenčali su se 1984. godine i zajedno proveli više od četiri desetljeća. Fabares je bila i pomajka njegovu sinu i kćeri iz prvog braka. Obitelj se od glumice oprostila emotivnim priopćenjem u kojem su je opisali kao izvor ljubavi, snage, smijeha i utjehe te istaknuli njezinu toplinu, velikodušnost i humor. Dodali su kako je za milijune gledatelja bila voljena glumica čiji je rad postao dio američke televizijske i filmske povijesti.

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Fabares je iza sebe imala i ozbiljne zdravstvene probleme. Sve je počelo 1994. godine, kad je tijekom radova na kući propala kroz podnu konstrukciju i slomila sva rebra s lijeve strane tijela. Nakon što su joj u hitnoj sanirali ozljede, kontrolni pregled pokazao je izrazito povišene jetrene vrijednosti. Njezino se stanje nekoliko godina držalo pod kontrolom lijekovima, no početkom 1999. naglo se pogoršalo. Nakon krvarenja iz jednjaka završila je u bolnici, gdje su liječnici utvrdili da joj jetra progresivno otkazuje. Postalo je jasno da će trebati transplantaciju.

U travnju 1999. stavljena je na listu čekanja, a novu jetru dobila je u listopadu 2000. godine. Na transplantaciju je čekala 22 mjeseca. Kasnije je govorila kako ju je cijelo iskustvo promijenilo te koliko joj je tijekom najtežeg razdoblja značila podrška supruga Mikea Farrella. Shelley Fabares proslavila se kao tinejdžerica ulogom Mary Stone u popularnoj seriji 'The Donna Reed Show'.

Velik uspjeh ostvarila je i u glazbi. Njezin singl 'Johnny Angel' 1962. godine stigao je na vrh Billboardove ljestvice. Na velikom platnu čak je tri puta glumila uz Elvisa Presleyja, u filmovima 'Girl Happy', 'Spinout' i 'Clambake'. Krajem osamdesetih dobila je još jednu od svojih najpoznatijih uloga, Christine Armstrong u sitcomu 'Coach'.

Za tu je ulogu 1993. i 1994. godine bila nominirana za Emmy za najbolju sporednu glumicu u humorističnoj seriji. Osim glume, Fabares je godinama bila posvećena podizanju svijesti o Alzheimerovoj bolesti, od koje je bolovala njezina majka. Sudjelovala je u prikupljanju sredstava i javno zagovarala veću podršku oboljelima i istraživanjima bolesti.