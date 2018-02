Otkrio ga Sinatra: Preminuo je legendarni pjevač Vic Damone

Legendarni američki glazbenik Vic Damone preminuo okružen članovima obitelji u bolnici u Miami Beachu. Imao je 89 godina.

Pjevač, kojeg je otkrio Frank Sinatra, pripadao je 'zlatnom glazbenom dobu' nakon Drugog svjetskog rata za vrijeme kojeg u se proslavili i Sinatra, Tony Bennett, Dean Martin i Perry Como. Njegove najpoznatije pjesme su '"You're Breaking My Heart' i 'On the Street Where You Live'.

Foto: STRINGER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Sinatra ga je otkrio 1946. za vrijeme pokeraške večeri u prijateljevu stanu u New Yorku. U jednom trenutku je čuo kako Damone uživo na radiju izvodi njegovu pjesmu.

Bip je šokiran njegovim sjajnim glasom te je nazvao radio postaju i rekao da mu poruče da prestane pjevati njegove pjesme. Damone je mislio da se netko s njim šali.

- Ako si ti Frank Sinatra, ja sam papa - poručio mu je.

Foto: screnshot

Nekoliko mjeseci kasnije Sinara ga je na jednom nastupu u Madison Square Gardenu predstavio riječima: 'Ovaj mali je genijalan pjevač. Na ramenima ima zvjezdanu prašinu'.

Damone je snimio 2500 pjesma te se šezdesetih godina prošlog stojača često pojavljivao na televiziji i u filmovima.