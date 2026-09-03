Otkriveno od čega je preminuo legendarni glumac Tim Curry

Tjedan dana nakon smrti legendarnog britanskog glumca Tima Curryja, sada je i službeno potvrđen uzrok. Curry je preminuo 25. kolovoza 2026. godine u svom domu u Los Angelesu u dobi od 80 godina, a kao primarni uzrok navodi se bolest koronarnih arterija, odnosno teško oštećenje glavnih krvnih žila koje opskrbljuju srce.

Prema dokumentima Odjela za javno zdravstvo okruga Los Angeles, Curryjeva smrt posljedica je koronarne bolesti srca. U izvješću se navode i dva druga značajna stanja koja su doprinijela njegovoj smrti, iako nisu bila izravni uzrok: posljedice prethodnog moždanog udara i rak bubrega.

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Njegov menadžer potvrdio je da je glumac preminuo mirno u svom domu u losanđeleskoj četvrti Toluca Lake. Smrt je nastupila kasno navečer, točnije u 23:18 sati. Policijska uprava Los Angelesa potvrdila je da su njihovi službenici 25. kolovoza izašli na intervenciju te zaključili istragu o smrti muškarca u osamdesetim godinama. Vijest o njegovoj smrti izazvala je brojne reakcije obožavatelja i kolega diljem svijeta, koji se prisjećaju njegovih kultnih uloga i jedinstvenog talenta.

Curryjevo zdravstveno stanje bilo je ozbiljno narušeno još od srpnja 2012. godine, kada je doživio težak moždani udar. Posljedice su bile teške, ostavivši ga djelomično paraliziranim i vezanim za invalidska kolica do kraja života. Od udara se nikada nije u potpunosti oporavio, što ga je natjeralo da se uglavnom povuče iz svijeta glume i javnog života.

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Unatoč teškim fizičkim ograničenjima, koja su uključivala i otežan govor, Curry je pokazao iznimnu otpornost i duh. Svoju je karijeru nastavio prvenstveno kao glasovni glumac, posuđujući svoj prepoznatljivi glas likovima u brojnim animiranim serijama, poput popularne serije 'Star Wars: The Clone Wars'. Također se redovito pojavljivao na konvencijama obožavatelja, gdje je uvijek s velikim entuzijazmom komunicirao sa svojim fanovima. U intervjuima je često isticao kako mu je upravo njegov prepoznatljivi smisao za humor pomogao da se nosi s posljedicama bolesti i da nikada ne izgubi optimizam.

*uz korištenje AI-ja



