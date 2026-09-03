Otkriveno zašto je Dolly Parton dijagnozu raka držala u tajnosti

Nećakinja Dolly Parton, Jada Star, otvoreno je govorila o zdravstvenom putu country ikone. U razgovoru s Extra, Star je otkrila zašto je Parton odlučila zadržati svoje putovanje s rakom privatnim.

- Nikada nije htjela da netko brine. Dakle, njena smrt je zapravo bila šok - rekla je Star o Partoninoj smrti.

Predstavnici Dolly Parton potvrdili su da je njezina smrt uslijedila nakon 'kratke borbe s rakom', no vrsta raka nije otkrivena.

- Naša voljena Dolly Parton provela je svoj život i karijeru unoseći radost, smijeh, nadu i integritet u sve čega se dotaknula. Njezina neusporediva velikodušnost dosegla je živote bezbrojnih ljudi koje nikada neće upoznati, no uvijek je bila tu da ponudi pomoć. Bilo da se radi o stotinama milijuna knjiga doniranih putem njezine neprocjenjive Knjižnice mašte ili financiranju istraživanja koje je pomoglo u stvaranju cjepiva koje spašava živote i koristi se diljem svijeta, Dollyna bezuvjetna ljubav prema svim ljudima bila je vodeća snaga njezina trajnog utjecaja. Nakon što se hrabro suočila s kratkom borbom s rakom, Dolly je danas napustila svoj zemaljski život u Centru za rak Vanderbilt-Ingram okružena voljenima - stoji u izjavi.

Foto: ? Curtis Hilbun/PRESS ASSOCIATIO

Prije smrti, pjevačica je imala problema s bubrezima i autoimunim bolestima, a zatim je 21. kolovoza Parton primljena u Centar za rak Vanderbilt-Ingram u Nashvilleu.

- Sve ove počasti toliko su nam pomogle da to svima prebrodimo. Ne mogu se sjetiti života bez nje. Također bi nam rekla da počnemo suzbijati to i da se počnemo pokušavati vratiti na posao i voljeti se jako. Bila je samo putovanje - rekla je njena nećakinja.

Foto: Harrison McClary

Pjevačica pjesme 'I Will Always Love You' pokopana je u krugu samo najuže obitelji u petak, 28. kolovoza, podijelila je Partonina pranećakinja Lainey Parton u objavi na Instagramu.