Otokar Levaj morao je napustiti kuću zbog požara. Godinama strepi i zbog uragana na Floridi

Glumac Otokar Levaj (83) i njegova obitelj posljednjih su godina nekoliko puta morali strepjeti zbog prirodnih nepogoda. Uragan Irma zatekao ga je na Floridi u rujnu 2017., sedam godina kasnije iz Zagreba je čekao vijesti od supruge Dunje dok se Floridi približavao uragan Milton, a u četvrtak navečer morao je sa sinom Marinom i snahom napustiti obiteljsku kuću u Lokvi Rogoznici zbog požara.

- Vatra se naglo počela širiti, a maknuli smo se kad je već bila jako blizu kuće. Srećom, kod nas je prilično čista situacija što se tiče stabala, imamo samo nekoliko maslina i jedan bajam blizu kuće. Doduše, susjed nam je javio da tih stabala sada više nema, ali da je kuća OK, a to je najvažnije - rekao je Levaj u telefonskom razgovoru za Dnevnik.hr.

Njegov sin Marin pokušao je u zadnji čas zatvoriti željezne škure na prozorima kako bi spriječio ulazak vatre u kuću, a potom je ispričao kako se sve odvijalo.

- Mirno smo sjedili i pili kavu kad su nas turisti upozorili da se na brdu vidi požar. U prvi mah nismo se previše brinuli jer požari na ovom području i nisu baš rijetki, a ovaj je bio oko 200 metara od nas. No, u svega nekoliko minuta situacija se okrenula i shvatili smo da požar ide prema nama, i to brzo - ispričao je Marin.

storyeditor/2022-08-11/PXL_100822_95058881.jpg | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL/PROMO

Nisu imali puno vremena za razmišljanje. Brzo su uzeli laptope, dokumente i novac, a Otokar i Marinova supruga sjeli su u automobil. Marin je još potrčao prema kući kako bi zatvorio željezne škure na prozorima.

- Čak sam razmišljao o tome da motornom pilom idem rušiti tih nekoliko stabala koje smo imali oko kuće ili zalijevati kuću i stabla da ih ne zahvati požar. Ali u tih minutu ili dvije dok sam zatvorio škure, kad sam izašao iz kuće, oko mene je već padala žerava jer se požar jako približio kući, pa sam se brže-bolje maknuo i otrčao do dućana pred kojim su me čekali otac i supruga, sjeli smo u auto i otišli prema Omišu - otkrio je te dodao da požari na tom području nisu rijetkost, no ovakav još nisu doživjeli. Najviše ih je iznenadila brzina kojom se vatra širila.

- Sve skupa dogodilo se u pet-deset minuta, jedva smo se snašli. Ta brzina širenja požara je neopisiva - nastavio je priču Marin Levaj.

Požar ih je tjerao sve dalje

Odlaskom u Omiš njihova kalvarija nije završila jer je stihija došla gotovo do samog centra grada.

- I to smo gledali kako se brzo primiče, ali mislili smo da neće do samog grada doći. No, ipak je došao, pa smo se evakuirali i iz Omiša i otišli u Split - govorio je glumčev sin.

U petak ujutro, nakon neprospavane noći, čekali su da se otvori cesta prema Lokvi Rogoznici, pa da mogu vidjeti ima li ikakve štete na kući, koja je ujedno i galerija. Marinov djed bio je poznati hrvatski slikar i kipar Joko Knežević, pa je kuća jednim dijelom pretvorena u galeriju pod nazivom Gandalj, u kojoj se nalaze mnoge njegove skulpture, slike i mozaici velike vrijednosti, a za obitelj neprocjenjive.

Zagreb: Glumac Otokar Levaj | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, ilustracija

Srećom, nakon neizvjesne noći stigla je dobra vijest. Kuća je ostala sačuvana, a Levaj je kratko poručio da su svi živi i zdravi. No ovo nije prvi put da se glumac i njegova obitelj suočavaju s velikim prirodnim nepogodama.

U rujnu 2017. Levaj je bio na Floridi kad je to područje pogodio uragan Irma. Snažni uragan do Floride je stigao 10. rujna, a glumac se tog iskustva prisjetio sedam godina kasnije, kad je Floridi ponovno prijetila velika oluja.

- Bio sam na Floridi u kad je bio uragan Irma (u rujnu 2017., op. a.), ali to je slavo u usporedbi s ovim Miltonom. Priroda uzvraća udarac, osjećam se grozno. Nadam se samo da neće biti žrtava - rekao nam je glumac.

Za Dunju strahovao dok se približavao Milton

Bilo je to 9. listopada 2024. godine. Otokar je bio u Zagrebu, a njegova supruga Dunja u Bradentonu na Floridi, gdje živi. Upravo je tog dana trebao otputovati k njoj, no zbog uragana Miltona odgodio je put. Sa suprugom je bio u stalnom kontaktu i pratio vijesti iz SAD-a.

- Loše sam, nije mi neko veselje. Uragan Milton je nešto strašno. Trebao sam se danas vratiti na Floridu, odgodio sam za sljedeću srijedu, ali kakva je situacija, i to je upitno - otkrio nam je tad.

Najviše ga je brinulo hoće li Dunja biti sigurna.

- Uskoro se očekuje udar i mislim da se ja brinem više od moje Dunje. Imamo katnicu, zidana je, ali ako taj silno jaki vjetar podigne vrata od garaže, neće biti dobro. Brinem se jako, samo da Dunja bude dobro - priznao je.

Foto: DAVOR PUKLAVEC/PIXSELL

Milton je iste večeri pogodio zapadnu obalu Floride. Samo nepuna dva tjedna ranije, 26. rujna 2024., Floridu je pogodio i uragan Helene, za koji je Levaj tad rekao da su ga prošli bez većih posljedica.

- Ma samo da svi budu živi i zdravi nakon Miltona. Valovi su veliki evakuacija traje, situacija nije dobra. No, trgovine su radile još jučer, a Dunja kod kuće ima i agregat. Kažem, mislim da više ja strahujem ovdje nego ona tamo - rekao je Levaj.

Prije Helene i Miltona, početkom kolovoza 2024., Floridu je pogodio i uragan Debby. Otokar je tad bio u Hrvatskoj, dok je Dunja bila u njihovu domu na Floridi.

- Ona je tamo i drži sve pod kontrolom. Bili su jaki vjetar i kiša, ali Dunja je dobro, drži sve pod kontrolom. Ove godine nije željela daleko putovati i ispalo je dobro - rekao nam je tad.