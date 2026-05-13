Otvoren Cannes: Počasna Zlatna palma otišla je Peteru Jacksonu

Američki glumac Elijah Wood prošetao je crvenim tepihom prije nego što je Peteru Jacksonu, redatelju filmskog serijala "Gospodar prstenova" uručio počasnu Zlatnu palmu. Jackson (64) se prisjetio kako je prije 25 godina u Cannes donio isječak iz svog prvog filma "Prstenovi" u pokušaju da osvoji publiku koja je bila skeptična prema njegovoj odluci da istovremeno snimi cijelu trilogiju.

Rizik se isplatio jer je serijal osvojio 17 Oscara i zaradio gotovo tri milijarde dolara.

Na crvenom tepihu pojavio se manje holivudskih zvijezda nego što je uobičajeno, a politika je uglavnom izostala iz govora na svečanosti otvaranja 79. izdanja slavnog filmskog festivala.

Prošlogodišnji laureat Robert De Niro iskoristio je svoj govor kako bi pozvao na prosvjede protiv američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Jedini politički ton stigao je od američke glumice i aktivistice Jane Fonde te Gong Li, jedne o najboljih kineskih glumica koja se s njom pojavila na pozornici.

"Jane dolazi sa zapada, ja dolazim s istoka. Večeras ovdje stojimo zajedno. To je magija Cannesa", rekla je Gong.

Fonda je iskoristila vrijeme na pozornici kako bi proslavila film kao čin otpora. "Vjerujem u moć glasova na ekranu, glasova izvan ekrana i definitivno glasova na ulici, posebno danas", rekla je uz pljesak okupljenih.