Otvoren je 26. Sarajevo Film Festival: Projekcije su online

Najznačajnija regionalna filmska smotra ovoga puta nudi 187 filmskih naslova iz 57 država, no oni će zbog aktualnog stanja zainteresiranoj publici biti dostupni isključivo posredstvom posebne internetske platforme

<p>Projekcijom novog filma pod naslovom "Koncentriraj se baba" u režiji <strong>Pjera Žalice </strong>(56) u petak je otvoreno 26. izdanje Sarajevo Film Festivala (SFF) koji se ove godine zbog pandemije prouzročene koronavirusom u cijelosti odvija u online formatu.</p><p>BiH već tjednima na dnevnoj osnovi bilježi troznamenkasti broj novozaraženih a sva okupljanja u toj zemlji trenutačno su ograničena na najviše 50 osoba u zatvorenim i do 100 na otvorenim prostorima pa su organizatori ovogodišnjeg SFF-a desetak dana uoči otvaranja morali odustati i od planiranih projekcija s reduciranim brojem gledatelja kao i od uobičajenih zabava i susreta publike sa slavnim osobama iz svijeta filma.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mural kraj Sarajeva</strong></p><p>Diretor SFF-a<strong> Mirsad Purivatra</strong> rekao je kako je ovo po svemu neobično izdanje SFF-a istaknuvši kako je pandemija pokazala koliko je kultura ranjiva u trenucima krize, ali i kako je važno održati je na životu i u takvim okolnostima.</p><p>- Kultura mora ostati jedna od ključnih poveznica globalnih okvira - rekao je Purivatra.</p><p>Najznačajnija regionalna filmska smotra ovoga puta nudi 187 filmskih naslova iz 57 država, no oni će zbog aktualnog stanja zainteresiranoj publici biti dostupni isključivo posredstvom posebne internetske platforme.</p><p>Čak 49 filmova iz šire regije natjecat će se za nagrade u različitim kategorijama a u utrci za "Srce Sarajeva" za najbolji igrani film ovoga puta je osam ostvarenja među kojima je i film "Mare" u hrvatsko-švicarskoj koprodukciji čiju režiju potpisuje <strong>Andrea Štaka </strong>(47).</p><p>Za naslov najboljeg dokumentarnog filma 26. SFF-a uz petnaest drugih ostvarenja natjecat će se "Jedna od nas" u režiji <strong>Đure Gavrana </strong>(38). Film "Koncentriraj se baba" kojim je otvoren ovogodišnji SFF crna je komedija koja je okupila respektabilna glumačka imena poput <strong>Emira Hadžihafizbegovića</strong>,<strong> Alme Price</strong> i <strong>Mire Banjac</strong>.</p><p>U travnju 1992. godine u Sarajevu se okupljaju članovi obitelji u kojoj je baka na umoru no dok je još živa počinju spletke, prevare i prijepori oko nasljedstva a sve što se zbiva zapravo oslikava zastrašujuće znakove dolazeće ratne katastrofe.</p><p><strong>Hadžihafizbegović</strong> koji se od bolesti COVID-19 i teških komplikacija uklučujui i upalu pluća oporavio početkom kolovoza kazao je uoči sarajvske premijerne projekcije kako je uvjeren u dobar prijem filma kod publike.</p><p>- Odgovorno tvrdim... da je Pjer Žalica napravo još jedan veliki film - kazao je Hadihafizbegović ustvrdivši kako film donosi "endemsku bosansku priču" s kojom će se gledatelji bez problema identificirati jer je prikazani raspad jedne obitelji ujedno metafora raspada bivše Jugoslavije i vjerno oslikava traume kroz koje su prošli milijuni ljudi.</p><p>Redatelj Žalica ranije je režirao filmove "Gori vatra" i "Kod amidže Idriza" koji su doživjeli veliki komercijalni uspjeh.</p><p>Ovogodišnji SFF trajat će do 21. kolovoza.</p>