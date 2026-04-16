Otvorene prijave za Fotosofiju! Damir Hoyka poručuje: Ljudski um doista ne poznaje granice

Otvorene su prijave za Fotosofiju, besplatni seminar i workshop za naprednu fotografiju koji pod vodstvom i umjetničkom direkcijom fotografa Damira Hoyke okuplja fotokreativce iz Hrvatske i regije. U 21. sezonu Fotosofije Hoyka ulazi 'naoružan' pozitivnom energijom u želji da još jednom dokaže kako snaga umjetnosti može nadjačati brojne izazove s kojima se trenutačno susrećemo.

- Kad pogledam unatrag, zadnjih godina često svjedočimo događajima koji dovode u pitanje smisao umjetnosti. Najprije nas je pogodila pandemija, zatim potres, a danas živimo u izrazito izazovnom vremenu na globalnom nivou. Upravo zato važno je podsjetiti se koliko nam je umjetnost potrebna – ona nas potiče da si postavimo pitanja koja nam pomažu pronaći izlaz, ulijeva nam optimizam i daje snagu za dalje. Udruživanjem ideja i kreativnih energija na Fotosofiji stvaramo prostor u kojem dobre ideje mogu pronaći svoj put do publike. Posebno me veseli što se svake godine na natječaj javi velik broj fotografa, jer je to dokaz da u izazovnim vremenima ljudski um ne poznaje granice, već stvarajući rješava izazov i postaje snažniji – gradeći mostove među ljudima, a ne prepreke - rekao je Damir Hoyka.

S velikim zadovoljstvo najavio je i specijalno iznenađenje - naime, ove godine na Fotosofiju stiže svjetski poznata talijanska portretna i modna fotografkinja Cinzia Capparelli, koja je u svojoj karijeri radila za vodeće magazine poput Voguea, Vanity Faira, Ella… te je snimala modne kampanje za vodeće brendove kao što su Fendi, Bulgari, Emporio Armani… Budući da je Cinzia Capparelli ujedno i profesorica fotografije na nekoliko talijanskih umjetničkih akademija, u Zagrebu će održati predavanje pod nazivom 'Spoznaja kroz svjetlo' te će govoriti o svom profesionalnom putu, kreativnom radnom procesu te vizualnom pristupu po kojem je prepoznatljiva.

- Najvažnija stvar koju treba prenijeti mladim fotografima jest poštovanje prema njihovoj vlastitoj strasti. Vjerujem da one koji pristupaju svijetu fotografije pokreće duboka želja da svijet zabilježe u slici. To je uzbudljiva profesija koja vam omogućuje da doživite izvanredne trenutke. Istovremeno, put do profesionalnog fotografa je zahtjevan. Poštovanje vaše strasti pomaže vam u odabiru, potičući kontinuirano istraživanje i znatiželju, kvalitete koje vas obogaćuju prvo kao osobu, a tek onda kao fotografa. Fotografija je, prije svega, zanat. Stoga ću na predavanju mladim fotografima nastojat prenijeti sljedeću poruku: ostanite strastveni i istinski uživajte u svom putovanju, kako u trenucima uspjeha tako i u trenucima neuspjeha, jer su i oni bitni. I prije svega, ne bojte se usuditi. Budite skromni, ali hrabri - poručila je Cinzia Capparelli koja na Fotosofiju dolazi u suradnji s Talijanskim kulturnim institutom u Zagrebu.

Tijekom dva desetljeća, Hoykinim seminarom fotografsku je nadgradnju dobilo 300 polaznika iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Makedonije, BiH, Crne Gore… koji su generirali više tisuća kreativnih fotografija. Pred objektivima njegovih seminarista tijekom godina pozirale su brojne domaće i regionalne zvijezde: Rene Bitorajac, Vedran Mlikota, Barbara Kolar, Mario Petreković, Martin Sinković, Romina Knežić, Tomislav Jelinčić, Zoran Predin, Srđan Gojković Gile, Davor Gobac, Enis Bešlagić, Zuhra, Neno Belan, Antonija Blaće, Goran Navojec, Danijela Trbović, Aco Stanković, Damira Gregoret, Goran Grgić, Frano Mašković, Ivica Kostelić, Jelena Perčin, Ana Begić, Daria Lorenci...

Nova sezona Fotosofije održat će se u Zagrebu od 8. do 13. lipnja, a petnaest će polaznika kroz intenzivnu šestodnevnu radionicu - u teoriji i praksi - otkriti kako usavršiti i nadograditi svoja fotografska znanja. Informacije vezane uz Fotosofia seminar mogu se pronaći na instagram profilu @fotosofiahoyka.

Prijave na izbor za polaznike seminara otvorene su do 13. svibnja 2026., a kako se prijaviti, pročitajte ovdje.