Otvorili su kladionice za Doru: Pogledajte tko su favoriti, a tko baš i nema šanse za ući u finale

Hrvati su lani danonoćno pratili kladionice za Eurosong i gledali kako se Baby Lasagna svaki dan penjao na ljestvicama sve dok nije došao do prvog mjesta i postao najveći favorit.

Klađenje na rezultat Eurosonga postoji već godinama, ali ove godine sve popularnije postaje klađenje i na rezultat Dore.

Polufinalne večeri održat će se 27. i 28. veljače, a finale Dore bit će 2. ožujka, a kladiti se možete i na to koji će od polufinalista proći u završnicu i u konačnici tko će pobijediti i otići na veliko natjecanje u švicarski Basel.

Najbolje na kladionicama za Doru trenutno stoje grupa Magazin, Marko Bošnjak i Ogenj, a najlošije Swingersi i Supersonic trio na koje je koeficijent čak 400. To znači sljedeće - ako biste uplatili 10 eura na to da će Swingersi ili Supersonic Trio pobijediti na ovogodišnjoj Dori, u slučaju da se to zaista i ostvari dobili biste 4000 eura, umanjeno za iznos PDV-a na dobitak.

Eurovizija je međunarodno natjecanje koje spaja ljude različitih interesa, a klađenje na ovakva događanja privlači i one koji inače nemaju iskustva u sportskim okladama. Osobito je domaćoj publici zanimljivo klađenje na Doru jer se radi o nacionalnom izboru za pjesmu Eurovizije.