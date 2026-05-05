Obavijesti

Show

Komentari 1
SAM SVOJ MAJSTOR

Ova se glumica sama sređivala za Met Galu: Otkrila i razlog

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Ova se glumica sama sređivala za Met Galu: Otkrila i razlog
8
Foto: DANIEL COLE

Mlada glumica Odessa A’zion sama se našminkala i uredila za svoj prvi dolazak na ekstravagantnu Met Galu

Admiral

Glumica Odessa A’zion uložila je dodatni trud u svoj debi na Met Gali 2026. godine, odlučivši se za neuobičajen pristup pripremama za jedan od najvažnijih modnih događaja godine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Kakav glamur! Ovako su se zvijezde sredile za Met Galu, evo tko je dominirao tepihom 01:23
Kakav glamur! Ovako su se zvijezde sredile za Met Galu, evo tko je dominirao tepihom | Video: 24sata/reuters

Zvijezda filma Marty Supreme, 25-godišnja A’zion, otkrila je uoči događaja kako je sama bila zadužena za svoju frizuru i šminku. 

“Sama radim kosu i šminku”, izjavila je za Entertainment Tonight, prenosi People.

Met Gala 2026 in New York City
Foto: DANIEL COLE

Na pitanje je li to praksa koje se oduvijek drži, glumica je odgovorila potvrdno: “Da, jednostavno imam problem s time da me previše ljudi dodiruje odjednom. Ne sviđa mi se to. Osim toga, jako sam precizna oko toga što želim.”

Za ovu priliku odlučila se za prirodniji make-up izgled, koji je dodatno naglasila sitnim ukrasnim draguljima raspoređenima po licu. Kosu je stilizirala u bogate, guste kovrče, uz pomoć umetaka.

“Za film su mi ošišali kosu, pa sada nosim ekstenzije”, objasnila je. “Trenutno mi je kosa do ramena. Nedostaje mi.”

Met Gala 2026 in New York City
Foto: DANIEL COLE

Svoj izgled upotpunila je Valentino haljinom s plavo-ružičastim, sjajnim izrezima u obliku lišća preko prsa, uz crni korzet s istim motivima. Preko kombinacije nosila je dugi crni kaput koji se vukao iza nje, također ukrašen istim detaljima.

Cjelokupni styling zaokružila je Pandora nakitom, hulahupkama i crnim čizmama iznad koljena.

A’zion je otkrila i što najviše iščekuje na svojoj prvoj Met Gali – trenutak opuštanja nakon formalnog dijela večeri. “Mislim da će najbolji dio biti kad se svi opustimo i kad ga mogu skinuti, jer trenutno baš i ne mogu normalno disati”, priznala je, referirajući se na uski korzet koji je nosila.

 *uz korištenje AI-ja
 
UMJETNIČKO DJELO Pogađate li tko je? Ova je dama na Met Galu stigla kao kip od kamena, svi su je gledali...
Pogađate li tko je? Ova je dama na Met Galu stigla kao kip od kamena, svi su je gledali...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Cure, sve vam se vidi! Na Met Gali nisu nosile grudnjak i gaćice pa pokazale previše
POKAZALE BAŠ SVE

FOTO Cure, sve vam se vidi! Na Met Gali nisu nosile grudnjak i gaćice pa pokazale previše

Ovogodišnja tema 'Costume Art' stavila je fokus na tijelo, a ove dame posebno su se potrudile da njihovo tijelo bude u centru pozornosti. U galeriji pogledajte koje zvijezde nisu nosile gaćice i grudnjake
Evo što će biti danas u 'Divljim pčelama': Domazet sve više sumnja u Katu, a Krsto se vraća
NOVA EPIZODA

Evo što će biti danas u 'Divljim pčelama': Domazet sve više sumnja u Katu, a Krsto se vraća

Večeras od 20.15 sati na RTL-u ne propustite novu napetu epizodu serije 'Divlje pčele'. Evo što će se događati...
Legendarni glumac u Zagrebu! Malkovich na trgu s Popovićem Volarićem: 'Skupilo se ljudi...'
EKSKLUZIVNE FOTOGRAFIJE

Legendarni glumac u Zagrebu! Malkovich na trgu s Popovićem Volarićem: 'Skupilo se ljudi...'

Čitatelj nam je opisao kako su u centru Zagreba sat vremena ponavljali scenu prelaska preko ceste, dok se oko seta okupio velik broj znatiželjnika

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026