Ova se glumica sama sređivala za Met Galu: Otkrila i razlog

Glumica Odessa A’zion uložila je dodatni trud u svoj debi na Met Gali 2026. godine, odlučivši se za neuobičajen pristup pripremama za jedan od najvažnijih modnih događaja godine.

Zvijezda filma Marty Supreme, 25-godišnja A’zion, otkrila je uoči događaja kako je sama bila zadužena za svoju frizuru i šminku.

“Sama radim kosu i šminku”, izjavila je za Entertainment Tonight, prenosi People.

Foto: DANIEL COLE

Na pitanje je li to praksa koje se oduvijek drži, glumica je odgovorila potvrdno: “Da, jednostavno imam problem s time da me previše ljudi dodiruje odjednom. Ne sviđa mi se to. Osim toga, jako sam precizna oko toga što želim.”

Za ovu priliku odlučila se za prirodniji make-up izgled, koji je dodatno naglasila sitnim ukrasnim draguljima raspoređenima po licu. Kosu je stilizirala u bogate, guste kovrče, uz pomoć umetaka.

“Za film su mi ošišali kosu, pa sada nosim ekstenzije”, objasnila je. “Trenutno mi je kosa do ramena. Nedostaje mi.”

Foto: DANIEL COLE

Svoj izgled upotpunila je Valentino haljinom s plavo-ružičastim, sjajnim izrezima u obliku lišća preko prsa, uz crni korzet s istim motivima. Preko kombinacije nosila je dugi crni kaput koji se vukao iza nje, također ukrašen istim detaljima.

Cjelokupni styling zaokružila je Pandora nakitom, hulahupkama i crnim čizmama iznad koljena.

A’zion je otkrila i što najviše iščekuje na svojoj prvoj Met Gali – trenutak opuštanja nakon formalnog dijela večeri. “Mislim da će najbolji dio biti kad se svi opustimo i kad ga mogu skinuti, jer trenutno baš i ne mogu normalno disati”, priznala je, referirajući se na uski korzet koji je nosila.

*uz korištenje AI-ja

