Ova se glumica sama sređivala za Met Galu: Otkrila i razlog

Mlada glumica Odessa A’zion sama se našminkala i uredila za svoj prvi dolazak na ekstravagantnu Met Galu
Glumica Odessa A’zion uložila je dodatni trud u svoj debi na Met Gali 2026. godine, odlučivši se za neuobičajen pristup pripremama za jedan od najvažnijih modnih događaja godine.
Zvijezda filma Marty Supreme, 25-godišnja A’zion, otkrila je uoči događaja kako je sama bila zadužena za svoju frizuru i šminku.
“Sama radim kosu i šminku”, izjavila je za Entertainment Tonight, prenosi People.
Na pitanje je li to praksa koje se oduvijek drži, glumica je odgovorila potvrdno: “Da, jednostavno imam problem s time da me previše ljudi dodiruje odjednom. Ne sviđa mi se to. Osim toga, jako sam precizna oko toga što želim.”
Za ovu priliku odlučila se za prirodniji make-up izgled, koji je dodatno naglasila sitnim ukrasnim draguljima raspoređenima po licu. Kosu je stilizirala u bogate, guste kovrče, uz pomoć umetaka.
“Za film su mi ošišali kosu, pa sada nosim ekstenzije”, objasnila je. “Trenutno mi je kosa do ramena. Nedostaje mi.”
Svoj izgled upotpunila je Valentino haljinom s plavo-ružičastim, sjajnim izrezima u obliku lišća preko prsa, uz crni korzet s istim motivima. Preko kombinacije nosila je dugi crni kaput koji se vukao iza nje, također ukrašen istim detaljima.
Cjelokupni styling zaokružila je Pandora nakitom, hulahupkama i crnim čizmama iznad koljena.
A’zion je otkrila i što najviše iščekuje na svojoj prvoj Met Gali – trenutak opuštanja nakon formalnog dijela večeri. “Mislim da će najbolji dio biti kad se svi opustimo i kad ga mogu skinuti, jer trenutno baš i ne mogu normalno disati”, priznala je, referirajući se na uski korzet koji je nosila.
*uz korištenje AI-ja
