Ova tri slavna umjetnička djela bila su inspiracija za nastup Lelekica na Eurosongu u Beču

Piše 24sata,
Na svom Instagram profilu objavile su seriju fotografija koje otkrivaju kako su upravo tri slavna umjetnička djela poslužila kao izravna inspiracija za koreografiju za njihovu pjesmu 'Andromeda'

Iako je pobjedu odnijela bugarska predstavnica Dara, Hrvatska je ponosno navijala za svoje predstavnice na 70. Eurosongu, grupu Lelek. Djevojke su oduševile mnoge i u finalu svojom snažnom vokalnom izvedbom, ali i nastupom. Već su se nakon polufinala krenule redati pohvale na iznimno dobar nastup, a djevojke su uoči finala i otkrile dublju priču koja stoji iza njega. 

Na svom Instagram profilu objavile su seriju fotografija koje otkrivaju kako su upravo tri slavna umjetnička djela poslužila kao izravna inspiracija za koreografiju za njihovu pjesmu 'Andromeda'. 

Grupa, koju čine Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak, tako je gledateljima pružila novi uvid u slojevitost nastupa koji je već u polufinalu izazvao brojne pozitivne reakcije. Njihova objava jasno pokazuje kako su glazbu spojile s klasičnom umjetnošću kako bi prenijele snažnu poruku o ženskoj snazi i slobodi.

Od Klimta do Uskrsnuća

Objava na Instagramu sastoji se od tri kompozitne slike, gdje je svaka fotografija s eurovizijske pozornice uparena sa slikarskim remek-djelom koje rekreira. Prva slika prikazuje scenu inspiriranu djelom "Tri životna doba žene" Gustava Klimta, simbolizirajući ciklus života.

Druga, možda i najprepoznatljivija, rekreira legendarni prizor "Stvaranja Adama" s stropa Sikstinske kapele, djelo renesansnog genija Michelangela. U toj sceni, članice grupe svojim rukama gotovo dodiruju pjevačicu, dočaravajući trenutak stvaranja i povezanosti.

Treća scena prikazuje pjevačicu Inku kako se uzdiže iznad pozornice, držeći štap, što je izravna referenca na sliku "Uskrsnuće Kristovo" francuskog slikara Nicolasa Bertina. Ovaj prizor simbolizira trijumf i pobjedu nad teškoćama, što se uklapa u temu pjesme "Andromeda".

