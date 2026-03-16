Obavijesti

Show

Komentari 0
OSVOJIO PRVOG OSCARA

'Ova uloga mi je otvorila sva vrata u Hollywoodu': Michael B. Jordan glumio je u kultnoj seriji

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 9 min
'Ova uloga mi je otvorila sva vrata u Hollywoodu': Michael B. Jordan glumio je u kultnoj seriji
5
Foto: Supplied by LMK

U nedjelju je Michael B. Jordan osvojio svojeg prvog Oscara, i to u kategoriji najboljeg glavnog glumca. U filmu 'Sinners' glumio je blizance, a na početku svoje karijere mnogi su ga zavoljeli u kultnoj seriji

Michael B. Jordan (39) danas je jedno od najvećih imena Hollywooda, a u nedjelju je na 98. dodjeli nagrade Oscar osvojio i svoj prvi zlatni kipić, i to za najbolju mušku ulogu. Prva mu je to bila nominacija za ovu prestižnu nagradu, a osvojio ju je za ulogu blizanaca u horor filmu 'Sinners'. Iako je od malih nogu u glumačkim vodama, zbog jedne uloge je postao zapažen. Bila je to uloga tragičnog lika Wallacea u kultnoj seriji 'Žica'. 

POGLEDAJTE GALERIJU: Oscari 2026. 

100
Foto: MIKE BLAKE/REUTERS

Na 98. dodjeli nagrada Akademije, Michael B. Jordan i službeno je ušao u povijest. Osvojio je svog prvog Oscara za najboljeg glavnog glumca, i to za maestralnu dvostruku ulogu blizanaca Elijaha "Smokea" i Eliasa "Stacka" Moorea u hvaljenom filmu "Sinners", koji je ponovno režirao njegov dugogodišnji suradnik Ryan Coogler.

Popis svih dobitnika Oscara 2026. pogledajte OVDJE

Sinners (2025)

U iznimno jakoj konkurenciji, u kojoj su bili i favoriti poput Timothéea Chalameta i Leonarda DiCaprija, Jordanova izvedba istaknula se sirovom snagom i emocionalnom dubinom. Ovim je postignućem postao prvi glumac u više od pola stoljeća koji je osvojio glavnog Oscara za ulogu blizanaca, nakon Leeja Marvina 1965. godine, te tek šesti Afroamerikanac u povijesti s tom prestižnom nagradom. Bio je to vrhunac karijere koja je započela ulogom koja mu je slomila srce.

Bio je Wallace u 'Žici' 

Prije nego što je postao Adonis Creed ili Erik Killmonger, Jordan je bio Wallace, šesnaestogodišnji diler droge za zloglasnu Barksdaleovu organizaciju u Baltimoreu. Iako se pojavio u samo dvanaest epizoda prve sezone legendarne HBO-ove serije "Žica", njegov lik ostavio je neizbrisiv trag i postao, kako su mnogi kritičari kasnije pisali, emocionalno srce i savjest brutalnog svijeta prikazanog na ekranu.

Michael B. Jordan
Foto: Supplied by LMK

Jordan, koji je tada i sam bio tek tinejdžer, prijavio se na audiciju za ulogu grubijeg Bodieja, no producenti su smatrali da je s petnaest godina premlad. Umjesto toga, dobio je ulogu Wallacea, lika čija je sudbina postala jedna od najtragičnijih priča u seriji.

Wallace nije bio tipičan ulični diler. Iako dio surovog narkomiljea, bio je inteligentan, osjećaj i dobronamjeran, brinuo se o mlađoj djeci, spremao im obroke i pomagao oko zadaće. No ulica je imala svoja pravila igre. Nakon jednog surovog ubojstva, Wallace je krenuo preisipitivati svoje životne odluke te se odlučio povući iz posla s drogom. Policiji je dao informacije koje je imao, nakon čega su ga poslali da živi s bakom na selu. No vratio se u Baltimore, a šefovi su počeli sumnjati da je postao doušnik. 

SLAVIO NA DODJELI Michael B. Jordan dobio Oscara za najbolju mušku ulogu: Glumi blizance u horor filmu 'Sinners'
Michael B. Jordan dobio Oscara za najbolju mušku ulogu: Glumi blizance u horor filmu 'Sinners'

Naredba za njegovo ubojstvo izdana je njegovim najboljim prijateljima, Bodieju i Pootu. Scena u kojoj ga dvojac, nakon zajedničke večere, stjera u kut u napuštenom stanu ostaje jedna od najpotresnijih u povijesti televizije. Wallaceovo preklinjanje za život, pozivanje na prijateljstvo i dječji strah u očima suočen s hladnom cijevi pištolja prizor je koji je šokirao gledatelje.

Tray Chaney, Michael B. Jordan , J.D. Williams and Lawrence Gilliard Jr.
Foto: Supplied by LMK

Sam Jordan bio je shrvan kada je saznao sudbinu svog lika. Kreator serije David Simon osobno mu je objasnio zašto Wallace mora umrijeti. Pokucao mu je na vrata prikolice i rekao rečenicu koja savršeno sažima filozofiju serije.

​- Volimo te, publika te voli, zato te moramo ubiti - rekao mu je Simon, objašnjavajući da je cilj bio pokazati surovu realnost ulice, gdje dobrota i osjećajnost često vode u smrt.

98. DODJELA PRESTIŽNE NAGRADE VELIKA LISTA Pogledajte sve dobitnike Oscara 2026. godine
VELIKA LISTA Pogledajte sve dobitnike Oscara 2026. godine

Jordan je kasnije otkrio da je zamolio majku da taj dan ne dolazi na set jer je scena bila previše emocionalna. Snimanje je potrajalo cijelu noć, a njegova izvedba u tim posljednjim trenucima pokazala je talent koji će ga kasnije vinuti u zvijezde.

Ostavština koja je otvorila sva vrata

Iako kratka, uloga Wallacea bila je Jordanova odskočna daska. U godinama koje su slijedile, često je isticao kako mu je upravo ta serija otvorila sva vrata u Hollywoodu.

98th Academy Awards - Oscars Photo Room - Hollywood
Foto: Mario Anzuoni

​- Za mene, tijekom cijele karijere, ta mi je uloga otvarala vrata za druge uloge i produkcije jer su svi bili veliki obožavatelji 'Žice'. To što su bili fanovi serije i tog lika uistinu je odjeknulo kod mnogih i definitivno mi je dalo puno prilika u budućnosti. Ta serija je iskreno pokrenula puno toga za mene - ispričao je Jordan.

KAO PAUN FOTO Upečatljiva haljina Demi Moore privukla poglede na 98. dodjeli Oscara: Pogledajte je!
FOTO Upečatljiva haljina Demi Moore privukla poglede na 98. dodjeli Oscara: Pogledajte je!

Na setu "Žice" učio je od glumačkih veterana poput Idrisa Elbe, Dominica Westa i Wendella Piercea, upijajući znanje koje će mu kasnije koristiti. Wallaceova sudbina, taj "okrutni primjer žrtve okolnosti", postala je temelj na kojem je Michael B. Jordan izgradio karijeru

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
FOTO Sjećate li ih se? Ove dječje zvijezde odustale su od glume
PRERANO OKUSILI SLAVU

FOTO Sjećate li ih se? Ove dječje zvijezde odustale su od glume

Mnoge dječje zvijezde utjelovile su uloge u kultnim filmovima. Neki od njih povukli su se iz svijeta glume i danas izgledaju potpuno neprepoznatljivo
Ovaj film je pokorio Oscare sa šest zlatnih kipića: DiCaprio, del Torro, Penn i duhovi prošlosti
'JEDNA BITKA ZA DRUGOM'

Ovaj film je pokorio Oscare sa šest zlatnih kipića: DiCaprio, del Torro, Penn i duhovi prošlosti

Uz Leonarda DiCaprija, koji je zaradio nominaciju za najboljeg glumca, i Oscarom nagrađenog Seana Penna, glumačku ekipu čine i Teyana Taylor te Benicio del Toro, koji su također bili nominirani za sporedne uloge
VELIKA GALERIJA Najbolje fotke s ovogodišnjih Oscara: Leo s brkovima, oskudna Kyle...
98. IZDANJE

VELIKA GALERIJA Najbolje fotke s ovogodišnjih Oscara: Leo s brkovima, oskudna Kyle...

Iza nas je 98. dodjela legendarnog kipića Oscar. Dodjelu je pokorio film 'Jedna bitka za drugom' s čak šest zlatnih kipića. A što se sve događalo na pozornici i iza nje, najbolje da pogledate sami...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026