'Ova uloga mi je otvorila sva vrata u Hollywoodu': Michael B. Jordan glumio je u kultnoj seriji

Michael B. Jordan (39) danas je jedno od najvećih imena Hollywooda, a u nedjelju je na 98. dodjeli nagrade Oscar osvojio i svoj prvi zlatni kipić, i to za najbolju mušku ulogu. Prva mu je to bila nominacija za ovu prestižnu nagradu, a osvojio ju je za ulogu blizanaca u horor filmu 'Sinners'. Iako je od malih nogu u glumačkim vodama, zbog jedne uloge je postao zapažen. Bila je to uloga tragičnog lika Wallacea u kultnoj seriji 'Žica'.

Na 98. dodjeli nagrada Akademije, Michael B. Jordan i službeno je ušao u povijest. Osvojio je svog prvog Oscara za najboljeg glavnog glumca, i to za maestralnu dvostruku ulogu blizanaca Elijaha "Smokea" i Eliasa "Stacka" Moorea u hvaljenom filmu "Sinners", koji je ponovno režirao njegov dugogodišnji suradnik Ryan Coogler.

U iznimno jakoj konkurenciji, u kojoj su bili i favoriti poput Timothéea Chalameta i Leonarda DiCaprija, Jordanova izvedba istaknula se sirovom snagom i emocionalnom dubinom. Ovim je postignućem postao prvi glumac u više od pola stoljeća koji je osvojio glavnog Oscara za ulogu blizanaca, nakon Leeja Marvina 1965. godine, te tek šesti Afroamerikanac u povijesti s tom prestižnom nagradom. Bio je to vrhunac karijere koja je započela ulogom koja mu je slomila srce.

Bio je Wallace u 'Žici'

Prije nego što je postao Adonis Creed ili Erik Killmonger, Jordan je bio Wallace, šesnaestogodišnji diler droge za zloglasnu Barksdaleovu organizaciju u Baltimoreu. Iako se pojavio u samo dvanaest epizoda prve sezone legendarne HBO-ove serije "Žica", njegov lik ostavio je neizbrisiv trag i postao, kako su mnogi kritičari kasnije pisali, emocionalno srce i savjest brutalnog svijeta prikazanog na ekranu.

Jordan, koji je tada i sam bio tek tinejdžer, prijavio se na audiciju za ulogu grubijeg Bodieja, no producenti su smatrali da je s petnaest godina premlad. Umjesto toga, dobio je ulogu Wallacea, lika čija je sudbina postala jedna od najtragičnijih priča u seriji.

Wallace nije bio tipičan ulični diler. Iako dio surovog narkomiljea, bio je inteligentan, osjećaj i dobronamjeran, brinuo se o mlađoj djeci, spremao im obroke i pomagao oko zadaće. No ulica je imala svoja pravila igre. Nakon jednog surovog ubojstva, Wallace je krenuo preisipitivati svoje životne odluke te se odlučio povući iz posla s drogom. Policiji je dao informacije koje je imao, nakon čega su ga poslali da živi s bakom na selu. No vratio se u Baltimore, a šefovi su počeli sumnjati da je postao doušnik.

Naredba za njegovo ubojstvo izdana je njegovim najboljim prijateljima, Bodieju i Pootu. Scena u kojoj ga dvojac, nakon zajedničke večere, stjera u kut u napuštenom stanu ostaje jedna od najpotresnijih u povijesti televizije. Wallaceovo preklinjanje za život, pozivanje na prijateljstvo i dječji strah u očima suočen s hladnom cijevi pištolja prizor je koji je šokirao gledatelje.

Sam Jordan bio je shrvan kada je saznao sudbinu svog lika. Kreator serije David Simon osobno mu je objasnio zašto Wallace mora umrijeti. Pokucao mu je na vrata prikolice i rekao rečenicu koja savršeno sažima filozofiju serije.

​- Volimo te, publika te voli, zato te moramo ubiti - rekao mu je Simon, objašnjavajući da je cilj bio pokazati surovu realnost ulice, gdje dobrota i osjećajnost često vode u smrt.

Jordan je kasnije otkrio da je zamolio majku da taj dan ne dolazi na set jer je scena bila previše emocionalna. Snimanje je potrajalo cijelu noć, a njegova izvedba u tim posljednjim trenucima pokazala je talent koji će ga kasnije vinuti u zvijezde.

Ostavština koja je otvorila sva vrata

Iako kratka, uloga Wallacea bila je Jordanova odskočna daska. U godinama koje su slijedile, često je isticao kako mu je upravo ta serija otvorila sva vrata u Hollywoodu.

​- Za mene, tijekom cijele karijere, ta mi je uloga otvarala vrata za druge uloge i produkcije jer su svi bili veliki obožavatelji 'Žice'. To što su bili fanovi serije i tog lika uistinu je odjeknulo kod mnogih i definitivno mi je dalo puno prilika u budućnosti. Ta serija je iskreno pokrenula puno toga za mene - ispričao je Jordan.

Na setu "Žice" učio je od glumačkih veterana poput Idrisa Elbe, Dominica Westa i Wendella Piercea, upijajući znanje koje će mu kasnije koristiti. Wallaceova sudbina, taj "okrutni primjer žrtve okolnosti", postala je temelj na kojem je Michael B. Jordan izgradio karijeru