Ova zvijezda se maskirala u starca, nitko ga nije prepoznao

Portorikanska glazbena superzvijezda Bad Bunny (32) ponovno je pomaknula granice na crvenom tepihu Met Gale, pojavivši se u izdanju koje je pokrenulo lavinu komentara. Umjetnik se na najprestižnijem modnom događaju godine pojavio kao znatno starija verzija sebe. Njegov je izgled bio jedan od najupečatljivijih te je postavio nova mjerila u shvaćanju mode kao snažnog umjetničkog i kulturnog izričaja.

Foto: DANIEL COLE

Glavna tema Met Gale 2026. bila je "Costume Art", uz zadani dress code "Fashion Is Art" (Moda je umjetnost), a Bad Bunny je temu shvatio iznimno ozbiljno. Glazbenik, čije je pravo ime Benito Antonio Martínez Ocasio, na crveni je tepih stigao noseći štap i crni smoking, koji je dizajnirao u suradnji s brendom Zara.

Njegova kosa i brada bile su potpuno sijede, što je dodatno naglasilo dramatičnu transformaciju. Ovaj hrabar potez bio je izravan odgovor na podtemu izložbe koja se bavila "tijelom koje stari", segmentom ljudskog iskustva koje modna industrija, tradicionalno usmjerena na mladost, često zanemaruje.

Za potpunu i realističnu transformaciju zaslužan je vizažist Mike Marino, poznat po svojem radu na protetici. Marino je umjetnik koji stoji iza mnogih fantastičnih kostima supermodela Heidi Klum za Noć vještica, a njegov je rad ponovno došao do izražaja i na ovogodišnjoj Met Gali.

Prema izvješćima, protetika za Bad Bunnyja nastala je nakon razgovora glazbenika i vizažista o tome kako bi proces starenja utjecao na njegovo lice, vrat i ruke. Cijeli je proces bio izrazito fokusiran na postizanje hiperrealizma, a rezultat je ostavio prisutne bez daha.

Marino nije bio jedini koji je koristio protetiku za postizanje dramatičnog efekta. Na istoj Met Gali, Heidi Klum se također uz pomoć protetike transformirala u mramornu skulpturu, referirajući se na klasična umjetnička djela. Ovakve transformacije pomiču granice mode i ljepote, pretvarajući crveni tepih u svojevrsnu pozornicu za performans.

*uz korištenje AI-ja