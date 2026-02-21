Claudia Sheinbaum pisala je južnokorejskom predsjedniku i upitala može li bend, koji je jako popularan među meksičkom mladeži, dodati još dva datuma na svojoj turneji...
Ovaj bend je toliko popularan u Meksiku da je predsjednica molila za još njihovih nastupa
Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum objavila je pismo južnokorejskog predsjednika Lee Jae Myunga koji piše da je njezin zahtjev za dodatnim koncertima globalne K-pop senzacije BTS u Meksiku prenesen agenciji te grupe, te da naklonost meksičke publike odražava duboke kulturne veze.
Sheinbaum je to objavila u dvominutnom TikTok videu u petak, napominjući da je prethodno pitala Leeja može li bend, koji uživa ogromnu popularnost među meksičkom mladeži, dodati još datuma svojoj planiranoj svibanjskoj turneji u Mexico Cityju.
"Primila sam odgovor od predsjednika Koreje", rekla je Sheinbaum u isječku, koji je, čini se, snimljen tijekom sastanka u Nacionalnoj palači.
Čitajući španjolski prijevod Leejevog pisma, Sheinbaum je citirala Leejeve riječi da je "zadovoljan što se odnosi između Koreje i Meksika dodatno produbljuju, na temelju međusobnog poštovanja i povjerenja između dvaju čelnika" i da "naklonost meksičkih obožavatelja prema korejskoj kulturi i K-popu odražava duboke kulturne veze između dvije zemlje".
Lee je napisao i da privatni sektor vodi većinu aktivnosti pop kulture, ali i da se njegova vlada nada pozitivnom odgovoru grupe, u nadi da će obje nacije održavati blisku komunikaciju diplomatskim kanalima o tom pitanju. Poručio je i da se raduje skorom ponovnom susretu sa Sheinbaum, nakon što su se posljednji puta sastali u lipnju 2025. na marginama summita G7 u Kanadi.
Sheinbaum je video završila riječima "Veselimo se svi dobrim vijestima", uz snimku koncerta BTS-a.
Njezin zahtjev za više koncerata BTS-a uslijedio je nakon intenzivne kontroverze među obožavateljima jer su ulaznice za njihove svibanjske koncerte u Mexico Cityju rasprodane u roku od 37 minuta. Obožavatelji su se žalili na neobjavljene rasporede sjedenja i skrivene naknade, što je potaknulo saveznu agenciju za zaštitu potrošača Profecto da obeća obračun s navodnim nepravilnostima prodavača ulaznica i platformi za preprodaju.
BTS, K-pop septet, u Mexico Cityju bi u sklopu svjetske turneje trebao nastupiti 7., 9. i 10. svibnja na stadionu GNP Seguros, ranije poznatom kao Foro Sol.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+