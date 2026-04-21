Ovaj film nedavno je stigao na Netflix i Hrvati ga obožavaju! Snimali su ga i u Lijepoj Našoj

Film 'Ne govori zlo' (Speak No Evil) izašao je 2024. godine, a ovih dana stigao je i na Netflix gdje je brzo došao na sam vrh ljestvice najgledanijih filmova u Hrvatskoj. Radi se o 'remakeu' istoimenog danskog filma iz 2022. godine, a radnja se vrti oko američke obitelji koja prihvaća poziv šarmantne britanske obitelji s kojom su se sprijateljili na odmoru u Italiji, da provedu zajednički vikend na idiličnom seoskom imanju. No, ono što počinje kao odmor iz snova, ubrzo se pretvara u psihološku noćnu moru.

U filmu glume James McAvoy, Mackenzie Davis, Aisling Franciosi, Alix West Lefler, Dan Hough te Scoot McNairy, a snimao se tijekom svibnja 2023. godine na lokacijama u Istri, pa se tako u nekim kadrovima mogu prepoznati Motovun i Grožnjan. Na društvenim mrežama se oko toga oglasila i Turistička zajednica općine Motovun.

- Početak filma sniman je u Istri - u Motovunu i Grožnjanu, jeste li prepoznali ove kadrove? - upitali su u svojoj objavi.

Kako je ranije izvijestio Hrvatski audiovizualni centar (HAVC), u Istri je film sniman četiri dana, a na projektu su sudjelovala 144 člana ekipe, od kojih je bilo 99 hrvatskih filmskih djelatnika, a dodatno su angažirana i tri pripravnika te 114 statista. Snimanje je realizirano kroz mjere poticaja HAVC-a 'Filming in Croatia'.

- U Hrvatskoj smo snimali uvodni dio filma te je kod nas odrađen prvi dan snimanja cijelog projekta uz prisustvo svih glumaca. Prvi dan snimanja uvijek je pun adrenalina, ali moja ekipa mi je pomogla da cijelo snimanje u Motovunu, Grožnjanu i vili bude na najvišem profesionalnom nivou. Zbog dobre smo organizacije mogli biti i opušteni i efikasni - rekao je tada producent Igor A. Nola.