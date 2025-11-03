Ovaj nastup je podijelio žiri u Supertalentu: 'Bilo je dobro, ali to nije to. Nešto je tu falilo...'

U najnovijoj audicijskoj epizodi Supertalenta nastupila je Laura Samardžija, skromna djevojka koja je svojim nježnim glasom, dobrim stasom, iskrenošću i smirenošću osvojila publiku, ali izazvala je podijeljena mišljenja žirija.

- Ja sam jednostavna djevojka, imam svog psa i to je to. Rado pjevam. Sanjala sam o karijeri kad sam bila još manja, a znate kako je to, gledaš na televiziji, ne znaš hoće li se desiti ili neće. Sad radim na tome, ako mi uspije - rekla je Laura prije nastupa, ne skrivajući uzbuđenje i tremu.

Njezina izvedba bila je besprijekorna – tehnički točna, čista i emocionalno uravnotežena. No, upravo ta perfekcija postala je tema rasprave među članovima žirija.

Foto: YouTube/Screenshoot

- Ja sam toliko pod dojmom da sam zaboravio ime - izjavio je prvi Davor Bilman, dok je Martina Tomčić pokušala dati konstruktivnu kritiku, što je iznenadilo Maju i Bilmana.

- Laura, postoje nastupi koji su dobri, kao što je tvoj, ali se ne dogodi onaj ‘magic moment’. Sve je bilo dobro, ali nije bilo to. Žao mi je jer ne mogu istaknuti ništa loše, a opet, nešto fali - rekla je Martina i negativno iznenadila sve prisutne.

Slično je razmišljao i Fabijan Pavao Medvešek.

- Kad ovako dođete i ovako pjevate, mi vam ne možemo ništa loše reći. Ali opet, ne znamo što da kažemo jer je sve na mjestu - nedefinirano je izjavio.

POGLEDAJTE NASTUP:

Bilman je, u svom stilu, pokušao raspravu začiniti humorom.

- Jedini moj problem bio je taj što, kad je pjesma lijepa, moram zatvoriti oči. A onda, ako ih zatvorim, propuštam važan dio nastupa. To je jedini problem koji sam imao - objasnio je gledajući kolege iz žirija, a uslijedila je rasprava s Bilmanom i Majom na jednoj strani te Martinom i Fabijanom na drugoj.

- Ja bih se složila s Davorom, ti si ovo otpjevala iznimno korektno. Svaki stih, slog, slovo. Super si izgledala, super si pjevala, stajling ti je sjajan. Meni je nevjerojatno da se ja i Davor oko toga vječno prepiremo s njih dvoje - rekla je Maja Šuput.

Martina je istaknula da je riječ o razlici u estetskom doživljaju, dok je Fabijan dodao da se radi o različitim načinima razmišljanja.

- Ti ćeš ići pješice doma - rekao je Bilman Fabijanu, na što je Fabijan odgovorio:

- Pa idem, ti me sigurno nećeš voziti - odgovorio mu je Fabijan, a umiješala se i Martina, rekavši kako će ga ona povesti kući.

Na kraju, s Majinim i Davorovim da, te Martininim i Fabijanovim ne, Laura nije prošla dalje.